Capcom se une a Spotify con numerosas bandas sonoras de sus juegos

Spotify nos ofrece una inmesa variedad de música disponible abarcando horas y horas de lo más diverso de este arte. Y ahora todo esto crecerá con algo que resultara atractivo para los amantes de los videojuegos.



Y es que Capcom ha aportado a la plataforma de música una enorme colección de algunos de las bandas sonoras de sus mejores videojuegos como Resident Evil 2 de 1998 hasta el 2018 con Mega Man 11, Monster Hunter World e incluye numerosas franquicias: Street Fighter, Devil May Cry, Ace Attorney, Breath of Fire, Okami, Sengoku Basara, entre otros.



Cabe resaltar que no solo han subido los temas originales, también hay álbumes con arreglos, como versiones de jazz o swing de temas de Monster Hunter. Eso sí, todos los nombres de los álbumes están en japonés, así que hay que guiarse por las portadas.



En este enlance podrás consultar todos los detalles de la lista de bandas sonoras de Capcom en Spotify y escuchar las melodías de tus videojuegos favoritos de una de las industrias mas icónicas del sector.



Hay que recordar que queda muy poco para que el próximo lanzamiento de Capcom esté con nosotros. Será Devil May Cry 5, que estará disponible a partir del 8 de marzo de 2019, para PC, PS4 y Xbox One.