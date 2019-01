Clash Royale estrena su primera actualización de equilibrio en el año [VIDEO]

Super Cell ha entrado con fuerza este 2019 y estrena cambios en el juego de Clash Royale. Y es que la desarrolladora ha lanzado ayer, tan solo unas semanas después del estreno de su nuevo juego para móviles, Brawl Stars , que destaca por ser una nueva versión con diversos modos de juego de estrategia, ya se encuentra disponible para todos los jugadores en cualquiera de las plataformas.

En esta nueva actualización lanzada en enero mediante un comunicado de la desarrolladora a través de Reddit, encontraremos mejoras de equilibrio en las cartas, que han sido llevabas a cabo tras las contantes sugerencias de la comunidad de jugadores. Además, se introducen novedades y cambios en Arquero Mágico, Duende Gigante, entre otras cartas más. La montacarneros, la última carta legendaria en sumarse a la lista, no ha recibido ninguna actualización, algo bastante inusual al ser una de las últimas en añadirse.



Por otro lado, lo más llamativo que hay es la tremenda modificación de la carta de Curación. No es una carta que se use demasiado y con este cambio se espera que los jugadores empiecen a darle vida. Está claro que va a formar parte de muchos mazos puesto que las cartas de coste 1 siempre son populares por cuestiones de ciclo.



Las actualizaciones de enero de 2019 en Clash Royale son las siguientes:



-La Curación cambio su coste de elixir de 3 a 1, la duración de 2.5 segundos a 2 y la curación por segundo es 63% menor.

-El primer ataque del Arquero Mágico es más rápido.

-El Duende Gigante tiene 3% más de puntos de vida y el alcance de los Duendes con Lanza aumenta.

-El Golem reduce el empuje del daño de muerte del Golemita.

-El Hielo reduce el daño a torres de coronas en 65%.

-Chispitas aumenta su alcance de 4.5 a 5.

-El Ariete de Batalla ahora tiene su daño de carga reducido en 11%.

-La Choza de Bárbaros reduce sus puntos de vida en 7%.

-El tiempo de despliegue del Barril de Bárbaro se reduce.

- Valquiria aumenta la velocidad de ataque de 1.6 segundos a 1.5.