Así será el juego de “Cobra Kai” que saldrá para PS4, Xbox y Nintendo Switch

Cobra Kai, la serie de Netflix que desarrolla la historia original de la saga Karate Kid, tiene su propio videojuego que saldrá a mediados de octubre. Echa un vistazo al tráiler y los modos que ofrece este juego para las consolas PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

La desarrolladora GameMill Entertainment anunció Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, un título de acción beat´em up para PS4, Xbox One y Nintendo Switch que saldrá el 27 de octubre.

El juego de Cobra Kai presenta una nueva historia con escenas y selección de diálogos que amplían el argumento de la serie. La trama gira en la rivalidad entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, que comenzó en la primera película de Karate Kid, estrenada hace 34 años.

En Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, los jugadores podrán elegir entre Daniel y sus estudiantes del Miyagi-Do Karate a lo largo de la campaña, o a Johnny y sus alumnos del Cobra Kai. Hablamos en total de ocho personajes y 40 habilidades únicas que se irán mejorando según avances en el juego.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues tiene 28 misiones con personajes y enemigos vistos en la serie, cuenta con las voces de William Zabka (Johnny), Ralph Macchio (Daniel) y otros actores.