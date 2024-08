Las recompensas de Free Fire están disponibles para hoy, domingo 18 de agosto de 2024, y no deberías dejar pasar la oportunidad de actualizar el inventario sin gastar diamantes (la moneda exclusiva de Garena). Te decimos cómo hacer todo el canje para que aproveches tus partidas del día.

Los códigos de Free Fire pueden ser canjeados por los jugadores de Android y iOS en el lapso de 24 horas. Cada código puede ofrecer una recompensa distinta, desde loot cosmético para cambiar la apariencia de los personajes hasta skins de armas que pueden potenciar el daño de ciertas armas.

Antes de hacer uso de los códigos, deberás tener a la mano las credenciales de tu cuenta favorita porque no podrás traspasar las recompensas de un usuario a otro. Además, el canje dependerá de cada servidor y región desde la que estás conectado.

Códigos de canje para hoy en Free Fire, domingo 18 de agosto

FF1JK2LMN3B4

FF2DC3VTB4YU

FF8XZ9CBV1FD

FF6YH7OJP8K9

FF6SG7HIJ8KL

FF2SA3EDW4RF

FF1WR2QYD3PH

FF4MJL8XPQ7W

FF2GB3NJ4RF5

FF9OLP5AQ1D2

FF3ER4FGH5YJ

FF9PL5OWE6RT

FF7JK8KUY9HT

FF4DC5VBG6NM

FF4UG7VCX8ZT

Cómo usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Instala Free Fire en tu teléfono

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

