La comunidad de Free Fire está de enhorabuena gracias a la emocionante oferta diaria de Garena. Ahora, los jugadores tienen la oportunidad de ahorrar dinero mientras desbloquean contenido cosmético sin gastar sus valiosos diamantes virtuales. Esta oferta exclusiva permite a los jugadores canjear códigos de recompensa, disponibles solo hasta el 7 de noviembre de 2023, durante un período de 24 horas.

El portal Sportkeeda ha recopilado varios de estos códigos que aún están activos en el sitio web oficial de Garena. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos códigos podrían no estar disponibles si ya han sido utilizados previamente por otros jugadores. No dejes pasar esta oportunidad única en Free Fire; asegúrate de revisar el procedimiento que compartimos para ti y reclama todas las recompensas antes de que finalice el plazo. No te pierdas la emoción, ¡saca el máximo provecho de esta oferta especial y mejora tu experiencia de juego en Free Fire!

Códigos de Free Fire para hoy, 7 de noviembre de 2023

JFRDAQ1F2GH3U

RFT5RGBN67KLP

U0OH9GIFUDS65

RAFVBQH1G2FD3

4FVBCJUS7A65T

FI8GO945HGZDA

S412RT7UHJMJ6

RQF1G23H4RT8

G7YHRJ5K6YHGJ

OTKGPOLOPOIA

FH56E1BI892023

FIREE451KQ2023

F5GBTGNVK6O9IUYH

FMKOUYJ655T0TDEB

FNRH67UTHTN77BYV

FADDHR6YYHR56YCV

FRBNFUJT67UJTFVE

FTY7UYHJRY76QUYB

FGTDHF6T7UY56F6T

FAGTFQRDE1XCF

FFCMCPSBN9CU

HNC95435FAGJ

6KWMFJVMQQYG

FFCMCPSUYUY7E

BR43FMAPYEZZ

NPYFATT3HGSQ

FFCMCPSGC9XZ

MCPW2D2WKWF2

ZZZ76NT3PDSH

FFCMCPSEN5MX

En caso de que te aparezca el siguiente mensaje en pantalla “el código ha expirado o no es válido”, deberás esperar a la siguiente publicación de la empresa desarrolladora Garena. Recuerda que los códigos solo están disponibles durante 24 horas.

Te recomendamos que los canjees lo más pronto posible para no perderte de estas fabulosas recompensas. Además, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente al ingresar los códigos para evitar cualquier tipo de problema.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.