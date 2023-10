Nadie como los veteranos de Rockstar Games para tener una idea de lo que ofrecerás GTA 6. Los seguidores de la franquicia imaginan que el nuevo mapa de Grand Theft Auto debería ser enorme, más que el de GTA 5 hasta superar a cualquier otro título de mundo abierto. ¿Pero si menos en más? Alguien con experiencia sugiere esto último por buenas razones.

En una entrevista para PCGamesN, Tony Gowland, extrabajador de Rockstar y responsable de los proyectos Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars y Red Dead Redemption, soltó un par de recomendaciones para lo que ofrecerá GTA 6.

“Creo que una ubicación más pequeña pero más densamente poblada tal vez recuperaría algo de esa navegación memorable que me encantó del original”, señaló Gowland para luego precisar que ver algunas de las imágenes inacabadas en las filtraciones de 2022 debió haber sido “desgarradoras para el equipo”.

Las palabras de Gowland merecen la atención de la comunidad, porque ofrece contenido de calidad sin tanto espacio en los rincones más inhóspitos del mapa. En GTA 5, por ejemplo, Rockstar bien pudo crear misiones y personajes más interesantes en el centro de la acción (casi siempre en la ciudad) en vez de ampliar el mapa con desiertos y páramos desolados. ¿Aceptarías un intercambio así?

Sea como fuese, GTA 6 llegaría al mercado entre 2024 y 2025 mientras esperamos el primer tráiler para fines de 2023. Ten en cuenta que las fechas son especulaciones de Internet sin confirmación oficial. Lo mejor es seguir esperando sin comer ansias.

Carta de Rockstar sobre la filtración de GTA 6

“Nuestro trabajo en el próximo Grand Theft Auto seguirá adelante según lo planeado y seguimos igual de comprometidos que siempre para entregarles una experiencia a ustedes, nuestros jugadores, que realmente exceda nuestras expectativas”, reza el tuit.

De acuerdo con Sportskeeda, Rockstar todavía no hace algún anuncio de GTA 6 porque no estaría a la altura del estándar de la compañía como soltar un tráiler en este momento. Indirectamente, podemos pensar que Rockstar viene trabajando contra el tiempo por culpa de los retrasos, y eso no es nada nuevo. Grand Theft Auto 5 salió el 17 de septiembre de 2013 cuando se suponía que saldría unos meses antes. Red Dead Redemption 2 es un caso parecido con varios retrasos.

Solo podemos concluir con que Rockstar recién dará a conocer la fecha de lanzamiento y el primer tráiler de GTA 6 cuando esté seguro de que no habrá más retrasos. Octubre está por terminar y las opciones que quedan son los siguientes dos meses. Además, analizando la tensión de la comunidad en Internet, GTA 6 no requiere de anuncios con mucha anticipación porque la marca es valorada por todos los jugadores. Rockstar tiene el poder de anunciar lo que quisiese a la fecha que desee y obtener los mismos y hasta mejores resultados si alimentan el hype de los futuros compradores de GTA 6. Solo queda seguir esperando con mayor paciencia y confiar en la fecha de salida en vez de comer ansias con el tráiler que, supuestamente, veremos en las próximas semanas.