Arrancamos con las novedades en el segundo mes de 2024. Garena, el desarrollador de Free Fire, ha compartido en Internet la lista de códigos de canje. En el día de hoy, domingo 4 de febrero de 2024, los jugadores podrán ahorrar diamantes con artículos exclusivos a cambio de nada. Solo tardarás unos pocos minutos en hace el canje para tu cuenta de Free Fire sin el riesgo de ser baneado. Todo lo que podrás conseguir será gratis y legal. No hay trucos de por medio.

La oferta de Free Fire despliega una experiencia de looteo cosmético sin igual. Armados con estos códigos, los jugadores tienen la exclusiva oportunidad de desbloquear botines épicos y skins que no solo mejoran su arsenal, sino que también les confieren un estilo único capaz de intimidar a sus rivales en la arena de juego. La premura se presenta como factor clave, ya que esta oferta estará disponible por tiempo limitado, agregando un elemento de urgencia para aquellos que buscan maximizar su inventario y destacar en el campo de batalla.

Desde codiciadas skins de armas hasta accesorios cosméticos exclusivos, todo está al alcance de los jugadores, siempre y cuando cuenten con la suerte y astucia necesarias para asegurar sus tesoros en el mundo virtual de Free Fire. Es importante destacar que la duración de los códigos se limita a 24 horas, por lo que la ventana de oportunidad se cierra rápidamente. Aprovecha la lista publicada por Sportkeeda con los códigos para este día.

Códigos de Free Fire para hoy, 4 de febrero de 2024

FBNJK3IVIKBNST

FSVCDEYIY8URDT

FVGE4FGCTGVXS

FJST132HSDMJG

FF2VHBNFHOGH

FHNJUFGYV6TGD

FNJH35JIGHTD56

FAGTFQRDE1XCF

F76YHGJ1UGYTF5

FUJAOQIUY2GBE

FRFGTCDXREQDF

FFGBHJHUCASQE

FJ4K56M7UHONI

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.