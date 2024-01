No te quedes con las ganas. Descargar los juegos más esperados de 2024 no solo implica satisfacer la expectativa de entretenimiento, sino que también representa una oportunidad para sumergirse en experiencias de juego innovadoras y tecnológicamente avanzadas. Además, no querrás ser el último en enterarte de las tendencias en la industria gamer. Ciertamente estos juegos son más caros desde el lanzamiento pero bien vale la pena si es que quieres darte el gusto y obtener premios exclusivos por la reserva.

La descarga de los juegos más populares del presente año permite a los gamers disfrutar de narrativas profundas, gráficos de vanguardia y mecánicas de juego sofisticadas. Al sumergirse en estas creaciones, los jugadores tienen la oportunidad de explorar mundos virtuales meticulosamente diseñados, con una atención meticulosa a los detalles y una inmersión visual que supera las expectativas. No es para menos si es que la tecnología avanza cada año y los desarrolladores aprovechan las innovaciones técnicas para sorprender a la comunidad.

Los juegos más esperados de 2024 para PC

Los expertos de Acer compartieron cuáles son los juegos más esperados para 2024 y cuáles son los detalles técnicos que debes considerar para jugarlos sin problemas en tu laptop gamer.

Tekken 8 (enero 2024): la octava entrega de la serie Tekken, desarrollada por Bandai Namco Entertainment, promete ser la más ambiciosa hasta ahora, con un sistema de combate mejorado, 32 personajes jugables y un nuevo modo llamado Arcade Quest.

la octava entrega de la serie Tekken, desarrollada por Bandai Namco Entertainment, promete ser la más ambiciosa hasta ahora, con un sistema de combate mejorado, 32 personajes jugables y un nuevo modo llamado Arcade Quest. Suicide Squad: Kill the Justice League (febrero 2024): Rocksteady Studios regresa con un juego de acción en el universo de DC que redefine el género de acción en equipo. Los jugadores podrán controlar a personajes como Harley Quinn y Deadshot mientras luchan contra una versión malvada de la Liga de la Justicia.

Rocksteady Studios regresa con un juego de acción en el universo de DC que redefine el género de acción en equipo. Los jugadores podrán controlar a personajes como Harley Quinn y Deadshot mientras luchan contra una versión malvada de la Liga de la Justicia. World of Warcraft: The War Within (2024): la décima expansión de World of Warcraft, llamada The War Within, llevará a los jugadores a la tierra de Khaz Algar, presentando nuevas zonas, mazmorras, incursiones y sistemas de juego.

la décima expansión de World of Warcraft, llamada The War Within, llevará a los jugadores a la tierra de Khaz Algar, presentando nuevas zonas, mazmorras, incursiones y sistemas de juego. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Otoño 2024): la secuela del juego de rol de vampiros, ahora desarrollada por The Chinese Room, ofrece una experiencia de “thriller neo-noir” donde los jugadores comienzan como un vampiro anciano.

la secuela del juego de rol de vampiros, ahora desarrollada por The Chinese Room, ofrece una experiencia de “thriller neo-noir” donde los jugadores comienzan como un vampiro anciano. Hollow Knight: Silksong (2024): la continuación del aclamado Hollow Knight presenta a Hornet en una peregrinación a través de una tierra gobernada por la seda y la canción, con más de 165 enemigos y un nuevo sistema de misiones.

la continuación del aclamado Hollow Knight presenta a Hornet en una peregrinación a través de una tierra gobernada por la seda y la canción, con más de 165 enemigos y un nuevo sistema de misiones. Black Myth: Wukong (agosto 2024): inspirado en una novela china, este juego de rol de acción presenta al Rey Mono en diversas batallas contra criaturas de la mitología china, destacando por sus impresionantes efectos visuales y juego de combate.

inspirado en una novela china, este juego de rol de acción presenta al Rey Mono en diversas batallas contra criaturas de la mitología china, destacando por sus impresionantes efectos visuales y juego de combate. Dragon’s Dogma II (marzo 2024): la secuela del juego de rol de acción Dragon’s Dogma, ambientado en el mismo mundo, presenta a un nuevo protagonista en una búsqueda para vencer a un formidable dragón.

la secuela del juego de rol de acción Dragon’s Dogma, ambientado en el mismo mundo, presenta a un nuevo protagonista en una búsqueda para vencer a un formidable dragón. Star Wars Outlaws (2024): desarrollado por Ubisoft, este juego de mundo abierto de Star Wars sigue a Kay Vess, una forajida con la misión de realizar uno de los mayores atracos en el Borde Exterior.

desarrollado por Ubisoft, este juego de mundo abierto de Star Wars sigue a Kay Vess, una forajida con la misión de realizar uno de los mayores atracos en el Borde Exterior. S.T.A.L.K.E.R. 2: Corazón de Chernóbil (2024): la serie llega a consolas con este juego de terror y supervivencia en primera persona ambientado en la Zona de Exclusión de Chernóbil, con un mundo abierto, monstruos mutantes y una narrativa fresca.

la serie llega a consolas con este juego de terror y supervivencia en primera persona ambientado en la Zona de Exclusión de Chernóbil, con un mundo abierto, monstruos mutantes y una narrativa fresca. Elden Ring: Shadow of the Erdtree (2024): el primer DLC para Elden Ring, llamado Shadow of the Erdtree, se espera con entusiasmo, aunque se sabe poco sobre su contenido, generando gran expectación entre los fanáticos.

Datos técnicos que debes considerar para los juegos de 2024

Los chicos de Acer aconsejan el empleo de procesadores Intel Core de 13va generación y GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 para jugar sin problemas ni preocupaciones. No hay que olvidar de la pantalla Full HD con una frecuencia de actualización de 144 Hz y combinada con DTS X. Un sistema de doble ventilador es clave para que los componentes internos siempre estén listos. La compañía agrega que el chipset Intel Core HX de alto rendimiento de 13va generación combinado con una GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4060 puede funcionar para disfrutar de los juegos más populares.