Justo a tiemo para las fiestas de fin de año llegan las novedades para todos los gamers y seguidores de Modern Warfare 3 y Warzone. Y es que el evento CODMAS está aquí para desafiarte con nuevos mapas de temporada, modos, una gran cantidad de premios únicos y más en el multijugador de Modern Warfare 3, en Zombis y en Warzone. Ahora podrás hacer frente a la ira del “Campo de Exterminio” de Papá Noel y acumula un montón de recompensas para recibir el Año Nuevo.

El evento CODMAS se llevará a cabo del 19 de diciembre a las 10 am PT, al 3 de enero a las 8 am PT e incluye un desafío de evento por tiempo limitado junto con actividades especiales en el juego y actualizaciones de mapas en multijugador, Zombis y Call of Duty: Warzone.

Un nuevo evento de temporada ha llegado al título de Activisio.

Campo de Exterminio de Papá Noel (Multijugador, Zombis, Warzone)

Ahora todos podrán demostrar su valía completando hasta ocho desafíos en el evento “Campo de Exterminio de Papá Noel” para ganar premios que son más impresionantes que un trozo de carbón. Obtén recompensas como artículos consumibles y cosméticos, incluyendo la tarjeta de visita “Christmas Skulls”, el movimiento final “Ejecución Élfica” y el proyecto de arma / aspecto de operador.

Mapas

Shipmas (Shipment).

Resaca (Highrise).

Modos por tiempo limitado

Festividad Contagiosa.

Guerra de Bolas Nieve.

Un nuevo evento de temporada ha llegado al título de Activisio.

CODMAS en modo Zombis

Descubre nuevos modelos de enemigos de temporada y música actualizada, además recolecta bolas de nieve alrededor del mapa, que pueden usarse para lanzar ataques mortales.

Resurgimiento en Paseo Mortal llega a Call of Duty: Warzone

Juega la lista de partida Resurgimiento en Paseo Mortal, por tiempo limitado durante el evento CODMAS, para tener la oportunidad de ganar botín de alta calidad decorando árboles y enfrentándote a Papá Noel en una emboscada en el tren de temporada.

Mantente atento a otros secretos relacionados con CODMAS en el mapa mientras completas estos eventos.

Un nuevo evento de temporada ha llegado al título de Activisio.

Año nuevo, evento nuevo: Enfréntate al Vórtice

Entra en las llamas del Vórtice para luchar por recompensas catastróficas. En este evento, los jugadores progresarán a través de las 15 recompensas disponibles jugando en los mapas temáticos:

Tetanus.

Satan’s Quarry.

Sporeyard.

El evento Vórtice comienza el 3 de enero, después de CODMAS y finaliza el 17 de enero.

Nuevo tráiler de Call of Duty: Modern Warfare 3