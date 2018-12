Se volvió realidad. Lo que muchos esperaban esta semana, debido a diversas filtraciones y rumores de la comunidad, se hizo una verdad absoluta una vez que se presentó el logo oficial del marsupial favorito de todos: Crash Team Racing Nitro-Fueled llegará completamente remasterizado para PlayStation 4, Xbox One y la Nintendo Switch.

Así es. El legendario juego de carreras de Crash debutó en el lejano 1999 y ahora, casi 20 años después, se realizó su anuncio oficial durante The Game Awards 2018 con un tráiler exclusivo de la consola de Sony. Sin embargo, el videojuego está confirmado para todas las plataformas de última generación.

Por lo que se pudo ver, Crash Team Racing (CTR) tendrá el mismo contenido que su predecesor original, aunque los gráficos serán iguales a los del último juego de Crash, Crash Bandicoot N'Sane Trilogy.

De esta manera, Crash Team Racing Nitro-Fueled estará disponible el próximo 21 de junio del 2019, con todo el contenido original que incluye los personajes desbloqueables de la campaña, los power-ups, los mapas y por supuesto todos los atajos y trucos que presentaba el primer CTR.

"El amor que los fanáticos tienen por Crash Team Racing va más allá del divertido juego de carreras de karts, y estamos emocionados de por fin poderles mostrar a los fanáticos en lo que hemos estado trabajando para celebrar el 20 aniversario" , dijo Thomas Wilson, Co-Studio Head en Beenox.



"No solo estamos rehaciendo Crash Team Racing desde cero en Crash Team Racing Nitro-Fueled, les estamos dando a los fanáticos mucho más, incluyendo a los personajes y pistas que aman, con un montón de animaciones añadidas y la personalidad que la plataforma original no podía transmitir. No podemos esperar para que los fanáticos se pongan cara a cara mientras prueban su habilidad con los karts de Crash en los modos multijugador".