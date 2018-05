Un gamers que se respeta saber que Dark Souls II merece una buena cantidad de horas para completarlo sin problemas. Pero hay alguien que tuvo la valentía de hacer un speedrun y liquidar el juego en solo dos horas. ¡Algo casi imposible!



El jugador se llama Distortion2 y prácticamente destrozó el récord mundial de Dark Souls II: Scholar of the First Sin, en la categoría Todos los jefes con una marca de 2 horas, 23 minutos y 43 segundos.



Cabe precisar que Dark Souls II: Scholar of the First Sin no se juega igual que al Dark Souls II original cuando te propones hacer un speedrun. La primera versión requiere más tiempo, porque hace falta más llaves para acceder de una zona a otra. El detalle de ejecutar a todos los jefes hace que la marca sea realmente impresionante.



Hay que destacar la capacidad de Distortion2 para acabar con los jefes principales, pues es allí donde gana tiempo para atravesar el mapa a su velocidad regular. Sin duda que el gameplay es casi una película de tan interesante juego.