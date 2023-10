Hace poco, y gracias a una entrevista con el actor de doblaje de Reptile, se supo que el T-1000 sería uno de los personajes del segundo año que podrían llegar a Mortal Kombat 1. Pero ahora, gracias a una nueva filtración, se ha conocido cuándo estará llegando Omni-Man al videojuego.

Así es, el primer personaje descargable del Kombat Pack 1 del videojuego ya tendría una fecha para su arribo. Y es que gracias a la misma tienda en línea de Microsoft se ha conocido que el popular personaje, supervillano de Invincible, estará disponible en forma de acceso anticipado para los poseedores del Kombat Pack 1 desde el lunes 6 de noviembre.

Pero eso no es todo, ya que aquellos que deseen comprarlo en forma separada deberán esperar un poco más. Y es que si bien la tienda no indicó su fecha de llegada, es muy posible que este disponible desde el 10 de noviembre.

Cabe resaltar que Omni-Man no llegará solo al título de Warner Bros. Games, ya que se espera que el personaje de soporte o kameo conocido como Tremor también este disponible.

Si aún no has podido leer nuestra reseña no te preocupes, ya que te la compartimos en este enlace.

Tráiler de Mortal Kombat 1

