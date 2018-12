Cuando se habla de sagas legendarias que han dejado huella en todos los gamers que han probado el título, la franquicia de Devil May Cry no deja de ser uno de los juegos mejor calificados de todos los tiempos. Desde su debut en el 2001, ha producido 6 juegos en total y una serie de anime en Japón en el 2007.

Ahora, Capcom ha anunciado que DMC volvería a la última generación de consolas, la PlayStation 4 y Xbox One , junto a la PC con su quinta parte, continuación directa de Devil May Cry 4 y que tendrá como protagonistas a los clásicos Nero y Dante de la franquicia.

En este artículo te compartimos toda la información del nuevo Devil May Cry 5 , su historia, personajes, ficha técnica y fecha de salida en todo el mundo.

Historia de Devil May Cry 5

Los eventos de Devil may Cry 5 continúan los hechos presentados luego de Devil May Cry 2, mostrando a un Dante y un Nero más maduros de lo que se vio inicialmente. Nero ha establecido su propia agencia de cacería de demonios al mismo estilo de Dante. Para transportarse utiliza un letrero de neón donde se lee "Devil May Cry", que le dio el mismo Dante.

La historia girará en torno principalmente a Nero, quien tiene un brazo robótico llamado "Devil Breaker" que fue creado por Nico, la misma que creó a Evony & Ivory, las pistolas de Dante. Nero habría perdido su brazo al ser cortado por un asaltante desconocido, jurando venganza para encontrarlo y hacerlo pagar por eso.

En la página oficial de Capcom , Devil May Cry 5 contaría la siguiente historia oficial:

"Varios años después del incidente con la Orden de la Espada, un extraño fenómeno tiene lugar en Red Grave City. Un árbol gigantesco aparece atravesando el suelo en mitad de la ciudad, atacando con raíces que chupan la sangre de sus ciudadanos. El joven cazademonios Nero se apresura hacia Red Grave a bordo de la unidad móvil de Devil May Cry con su compañera, Nico, una auto-proclamada 'artista de las armas' que provee a Nero de nuevas formas de destrucción.

Nero pretende recuperar varias cosas en Red Grave: El orgullo perdido... el poder robado... y un hombre abandonado. Con la ayuda de su querida espada, Red Queen, y su revólver personalizado, Blue Rose, Nero se adentra en Red Grave, exterminando a las hordas demoníacas a medida que se abre paso hasta el centro del problema.

Mientras lo hace, un nuevo poder resuena en su brazo derecho... El nuevo brazo anti-demonios, llamado Devil Breaker. ‘No está mal... ¡Veamos qué puede hacer esto!'"

Personajes de Devil May Cry 5

Canal de YouTube oficial publicó gameplay con más de una hora de duración.

La página oficial de Capcom ha confirmado los siguientes personajes del juego:

Nero

Dante

Nico

Trish

Lady

Enemigo desconocido

Ficha técnica de Devil May Cry 5

Desarrolladora: Capcom

Capcom Distribuidora: Capcom

Capcom Director: Hideaki Itsuno

Hideaki Itsuno Artista: Tatsuya Yoshikawa

Tatsuya Yoshikawa Productores: Michi Okabe y Mattew Walker

Michi Okabe y Mattew Walker Compositor: Casey Edwards

Casey Edwards Motor: RE Engine

RE Engine Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC

PlayStation 4, Xbox One y PC Género: Hack and slash, acción, plataformas

Hack and slash, acción, plataformas Jugadores: Un jugador

Clasificación: PEGI 16, ESRB M, CERO D y OFLC +15.

Precio de Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 estaría costando un aproximado de $60 en su edición física estándar para PS4 y Xbox One. Para PC, este juego podrá comprarse a través de la tienda virtual Steam, teniendo un precio final de 196 nuevos soles la edición estándar y 230 nuevos soles la edición deluxe.

Edición coleccionista de Devil May Cry 5

Capcom , fiel a su estilo, acaba de anunciar una edición coleccionista que solo se pondrá en venta en los Estados Unidos. Devil May Cry 5 collector edition viene en una caja de herramientas, como la de Nico, que incluye lo siguiente:

Réplica a escala de la furgoneta Motor Home de Nero y Nico.

Sticker de "I love Osaka"

Pin premium de "Devil May Cry 5"

Libro de arte con diseños y anotaciones de Nico.

Póster con los cinco protagonistas principales de "Devil May Cry 5": Dante, Nero, V, Trish y Lady.

Devil May Cry 5 collector edition contará con todos los extras descargables de la edición deluxe, trajes alternativos para todos los personajes, 100 mil obres rojos, cuatro Devil Breakers exclusivos y todos los soundtracks de los DMC del 1 al 4. La edición de colección de Devil May Cry estará disponible en el mercado norteamericano para PS4 y Xbox One. El precio en Amazon es de 149 dólares.

Fecha de lanzamiento de Devil May Cry 5

Capcom anunció el lanzamiento de Devil May Cry 5 en la pasada conferencia de Microsoft en la E3 2018, agregando también un avance de la entrega confirmando su lanzamiento para el 8 de marzo del 2019 para la PS4, Xbox One y PC.