El Día Mundial del Gamer merece una reflexión acerca de nuestro comportamiento en Internet, especialmente cuando hacemos compras para adquirir elementos exclusivos de los videojuegos para PS4 , Xbox One o Nintendo Switch en su versión para PC.



La compañía de ciberseguridad ESET Latinoamérica compartió los resultados un estudio sobre los hábitos y costumbres de seguridad a la hora de jugar videojuegos.



La investigación reunió a casi 900 gamers, de los cuales el 51% reconoció haber descargado un juego desde repositorios no oficiales y/o sospechosos, el 24% usó cracks que eran maliciosos y el 7% descargó archivos para alterar juegos y resultaron ser maliciosos.



Por otro lado, 40% de los encuestados asumió que desactiva el antivirus a la hora de jugar o directamente no tiene uno instalado, y casi el 20% estaría dispuesto a pagar dinero para recuperar una cuenta robada o secuestrada.



¿La solución? Pues estar más seguro de las últimas novedades en ciberseguridad. Un gamer ya tiene en cuenta los conocimientos básicos de seguridad, por lo que ESET recomienda profundizar más en la página WeLiveSecurity.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.