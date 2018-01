Dragon Ball FighterZ es el nuevo videojuego de peleas de Bandai Namco que traerá la famosa saga de Dragon Ball a las consolas de última generación. Mucho se ha hablado del parecido que tiene el juego con el anime , pero lo más comentado han sido los "Dramatic Finish".



Se trata de finales especiales que los desarrolladores han incluido para el deleite de los fans del anime, ya que recrea diferentes momentos de las diferentes sagas de Dragon Ball que solo se pueden conseguir al mismo estilo que un "Fatality" en Mortal Kombat.



La principal condición que se debe cumplir para desbloquearlos es tener dos personajes que se hayan enfrentado anteriormente en el anime, y que gane el mismo quién ganó el enfrentamiento en la pantalla chica: Gohan vs. Cell, Goku vs. Freezer, Trunks vs. Cell, etc.​

De esta manera, Dragon Ball FighterZ promete no sólo ser uno de los mejores juegos de pelea de este año, sino ser el videojuego que todo fan de Dragon Ball ha estado esperando desde que se estrenó el anime muchos años antes.