Desde el lanzamiento de Dragon Ball FighterZ en PC , la comunidad de "Modders", aquellos fans que se especializan en modificar juegos, han creado diversos personajes para agregarlos en la plantilla de luchadores del juego.



En esta ocasión, ​los creadores de mods Beatz,Giygas,Nibroc y Mizumi han creado una increíble modificación que agrega a Super Sonic, la versión dorada del erizo, al videojuego de Bandai Namco , y podemos ver como pelea contra Freezer en el video de su presentación.



​Lo que hizo el equipo de modders, es utilizar el modelo de Gohan Adolescente, ya que tiene una similitud muy cercana con el tamaño de Sonic, para colocar un modelado en 3D de Super Sonic y animar sus movimientos.

Dragon Ball FighterZ ha sido un tremendo éxito desde su debut en PC, y esto lo demuestra la gran cantidad de modificaciones que ya se encuentran circulando por la red. Una de las más graciosas, definitivamente, es la adición de Uganda Knuckles, el protagonista del meme de "Do you know da wae".