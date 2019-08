Dragon Ball Super: Androide 16, Trunks y Gohan son confirmados para el juego Dragon Ball Z: Kakarot

Las últimas

[{"id":128286,"title":"Fue sin querer queriendo: El contundente mensaje de Modric tras su expulsi\u00f3n el el Real Madrid-Celta","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-luka-modric-mensaje-expulsado-debut-celta-laliga-santander-espana-128286","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d585c6be5526.jpeg"},{"id":127936,"title":"Sigue ahora, Am\u00e9rica vs. Morelia en vivo: previa, alineaciones y c\u00f3mo ver por TV el partido de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-morelia-vivo-liga-mx-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-liga-mexicana-torneo-apertura-tudn-estadio-azteca-mx-nnda-nnrt-127936","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/14\/5d54b782e5503.jpeg"},{"id":128285,"title":"\"Avengers: Endgame\": Marvel sab\u00eda de la muerte de Tony Stark desde el estreno de \"Age of Ultron\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-marvel-sabia-muerte-tony-stark-estreno-age-of-ultron-avengers-4-ucm-marvel-vengadores-128285","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d585a76bf4da.jpeg"},{"id":128283,"title":"Desde Corzo hasta Ramos: los 10 jugadores mejor cotizados de Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-jugadores-cremas-mejor-cotizados-mercado-fotos-128283","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f39f3c667c.jpeg"},{"id":128281,"title":"Ricardo Gareca se reuni\u00f3 con Renato Tapia en Holanda [FOTO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ricardo-gareca-reunio-renato-tapia-holanda-foto-128281","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4cc7c631895.jpeg"},{"id":128280,"title":"\u00a1Invente, Paulo, invente! Golazo de Dybala para el 1-0 de la Juventus contra Triestina en amistoso [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-dybala-juventus-vs-triestina-ver-golazo-joya-1-0-turineses-amistoso-argentina-video-128280","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58534441b0c.jpeg"},{"id":127661,"title":"Ver River Plate vs. Racing en vivo: c\u00f3mo ver por TV y links para seguir el partido de l a Suerliga Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-racing-club-vivo-superliga-argentina-seguir-directo-cilindro-avellaneda-fox-sports-2-tercera-fecha-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-127661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5839138e1cf.jpeg"},{"id":128219,"title":"California on fire: UFC 241 con Daniel Cormier ante Stipe Miocic por el t\u00edtulo de peso pesado | Honda Center por FOX","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-241-vivo-online-directo-fox-action-fox-sports-ver-daniel-cormier-vs-stipe-miocic-2-pelean-titulo-peso-pesado-nate-diaz-vs-anthony-pettis-yoel-romero-vs-paulo-costa-nczd-live-sports-event-128219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/16\/5d576fb72bace.jpeg"},{"id":128261,"title":"Con gol de Francisco Ducl\u00f3s: Alianza Lima venci\u00f3 a Cesar Vallejo en el Torneo de Reservas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-gol-francisco-duclos-intimo-vencieron-cesar-vallejo-128261","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/19\/5bca6b6185039.jpeg"},{"id":128274,"title":"Trujillo ser\u00e1 una fiesta: largas colas a las afueras Mansiche para el duelo entre Alianza Lima vs. Vallejo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-largas-colas-afueras-estadio-mansiche-duelo-intimos-poetas-fotos-128274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58476e63ed4.jpeg"},{"id":128282,"title":"\"Avengers: Endgame\": Spider-Man 'ayud\u00f3' a Tony Stark a resolver los viajes en el tiempo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-spider-man-ayudo-tony-stark-resolver-viajes-marvel-mcu-hombre-arana-128282","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58565dc9d81.jpeg"},{"id":128278,"title":"Color\u00edn colorado, la novela ha terminado: Zidane confirm\u00f3 que Bale se quedar\u00e1 en el Madrid todo el 2019-20","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-oficial-gareth-bale-quedar-confirma-zidane-triunfo-celta-liga-santander-128278","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5851ad4d15a.jpeg"},{"id":128279,"title":"Dragon Ball Super: Androide 16, Trunks y Gohan son confirmados para el juego Dragon Ball Z: Kakarot","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-androide-16-trunks-gohan-son-confirmados-juego-dragon-ball-z-kakarot-dbs-dragon-ball-128279","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13871363d1b.jpeg"},{"id":128271,"title":"Ni Jesus lo salva: el golazo del City al Tottenham que anul\u00f3 el VAR a los 91' en un final de locura [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-tottenham-gol-gabriel-jesus-anulado-var-91-final-locura-premier-league-video-128271","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5848fc1649b.jpeg"},{"id":128276,"title":"Dragon Ball: Goku fue ideado originalmente como un mono seg\u00fan los bocetos de Akira Toriyama","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-goku-ideado-originalmente-mono-bocetos-akira-toriyama-dbs-dragon-ball-super-128276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584e1acaf45.jpeg"},{"id":128175,"title":"\u00a1Desde Guanajuato! Sigue el Chivas vs. Le\u00f3n EN VIVO v\u00eda Claro Sports: choque por la quinta jornada del Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-leon-vivo-estadio-leon-directo-transmision-narracion-fox-sports-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-128175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584d4744d4d.jpeg"},{"id":128188,"title":"Am\u00e9rica vs. Monarcas Morelia hoy v\u00eda TUDN: chocan en partidazo por la fecha 5 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-monarcas-morelia-vivo-estadio-azteca-directo-transmision-narracion-tudn-online-apertura-2019-liga-mx-mexico-nczd-128188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584bd4139ac.jpeg"},{"id":128093,"title":"De infarto: Manchester City y Tottenham empataron 2-2 por segunda fecha de Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-tottenham-vivo-etihad-stadium-directo-transmision-narracion-bt-sports-espn-bein-sports-online-premier-league-nczd-128093","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5848b28e523.jpeg"},{"id":128275,"title":"Dragon Ball Super: Gogeta aparece en nuevo video del juego Dragon Ball FighterZ","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gogeta-aparece-nuevo-video-juego-dragon-ball-fighterz-dbs-dragon-ball-128275","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584b0ce4066.jpeg"},{"id":128170,"title":"Sigue EN VIVO el Tigres vs. San Luis v\u00eda ESPN 2: choque por jornada 5 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-atletico-san-luis-vivo-alfonso-lastras-ramirez-directo-transmision-narracion-espn-online-apertura-2019-liga-mx-nczd-128170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584aff63631.jpeg"},{"id":128250,"title":"Comando t\u00e9cnico de Ricardo Gareca visit\u00f3 a Pedro Aquino en M\u00e9xico","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-comando-tecnico-ricardo-gareca-visito-pedro-aquino-mexico-foto-128250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/29\/5ceeb67ca5e9f.jpeg"},{"id":128268,"title":"Se dijeron de todo: Guardiola y Ag\u00fcero discutieron fuerte en banco del Manchester City [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/youtube-viral-pep-guardiola-sergio-agueero-tuvieron-tremenda-discusion-banca-suplentes-video-128268","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5843877d79a.jpeg"},{"id":128267,"title":"Trujillo es Alianza Lima: se agotaron entradas para la tribuna Sur","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-agotaron-entradas-sur-tercera-fecha-liga-1-128267","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/11\/5c61a79ac3797.jpeg"},{"id":128265,"title":"Los jugadores de C\u00e9sar Vallejo con pasado en Universitario que chocar\u00e1n contra Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-jugadores-cesar-vallejo-pasado-crema-chocaran-alianza-lima-fotos-128265","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/25\/5ce99546b3c2d.jpeg"},{"id":128203,"title":"Monterrey vs. Toluca chocan hoy v\u00eda FOX Sports y TUDN por la fecha 5 del Apertura 2019 Liga MX | PREVIA","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-toluca-vivo-directo-online-transmision-via-fox-sports-2-tudn-tv-azteca-fecha-5-apertura-2019-liga-mx-nczd-128203","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d584582af54f.jpeg"},{"id":128269,"title":"James fue el punto: memes y reacciones del triunfo del Real Madrid en Bala\u00eddos por Liga Santander [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-memes-reacciones-triunfo-merengue-balaidos-liga-santander-fotos-128269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58438eb8e34.jpeg"},{"id":128196,"title":"Pirata FC vs. Uni\u00f3n Comercio EN VIVO: empatan 0-0 en el partido por la Fecha 3 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-vs-union-comercio-vivo-directo-online-liga-1-torneo-clausura-olmos-via-gol-peru-nczd-live-sports-event-128196","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/16\/5d577c2fddaa2.jpeg"},{"id":128270,"title":"\"Joker\": Joaqu\u00edn Phoenix revela el origen de la risa del nuevo Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-revela-origen-risa-nuevo-guason-nnda-nnlt-128270","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58429f4e8fd.jpeg"},{"id":128263,"title":"T\u00f3menle una foto: \u00bfhace cu\u00e1ntos a\u00f1os Real Madrid no ten\u00eda m\u00e1s puntos que el Bar\u00e7a en Liga?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-lider-liga-santander-delante-fc-barcelona-128263","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d583c92ab374.jpeg"},{"id":128264,"title":"A gran pase de Lanzini: as\u00ed anot\u00f3 'Chicharito' su primer gol en la Premier 2019 ante Brighton [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/gol-chicharito-hernandez-anoto-primer-premier-league-2019-brighton-video-128264","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d583c3700128.jpeg"},{"id":128266,"title":"Uno m\u00e1s: el jugador que fue notificado y podr\u00eda ser la 'sorpresa' en la convocatoria final, como Ascues","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sorpresa-ricardo-gareca-amistosos-fifa-carlos-ascues-fotos-128266","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/15\/5d55d6d48f036.jpeg"},{"id":128262,"title":"\"Si es para proteger el f\u00fatbol\": Sergio Ramos justific\u00f3 el uso del VAR en la expulsi\u00f3n de Modric","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-sergio-ramos-considero-expulsado-modric-proteger-futbol-liga-santander-128262","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d583b93e5a93.jpeg"},{"id":128260,"title":"El del honor: Losada aprovech\u00f3 y anot\u00f3 descuento para Celta de Vigo contra Real Madrid [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-losada-aprovecho-puso-3-1-final-laliga-video-128260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5836316bcb0.jpeg"},{"id":128154,"title":"Cristian Benavente se qued\u00f3 en banca: Nantes empat\u00f3 0-0 ante Olympique Marsella por la Ligue 1","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/nantes-vs-olympique-marsella-vivo-le-beaujoir-cristian-benavente-directo-transmision-narracion-espn-stream-live-ligue-1-nczd-128154","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/16\/5d570151dda2b.jpeg"},{"id":128077,"title":"Empez\u00f3 con todo: Real Madrid venci\u00f3 3-1 al Celta en Bala\u00eddos por la fecha 1 de LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-balaidos-directo-transmision-narracion-directv-bein-sports-stream-live-liga-santander-espana-nczd-128077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5832342080d.jpeg"},{"id":128062,"title":"Real Madrid gana 3-1 a Celta de Vigo con goles de Benzema, Kroos y Lucas V\u00e1squez en Bala\u00eddos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-laliga-santander-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-liga-espanola-directv-movistar-partidazo-estadio-balaidos-nnda-nnrt-128062","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58200955f32.jpeg"},{"id":128155,"title":"Real Madrid venci\u00f3 3-1 a Celta de Vigo: revive las incidencias de partido por Liga Santander 2019 [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-directv-bein-sports-directo-gratis-debut-jornada-1-liga-santander-2019-balaidos-espana-128155","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d58322fb43cf.jpeg"},{"id":128259,"title":"Triangulaci\u00f3n a un toque, ruleta de Benzema y derechazo de Lucas V\u00e1zquez para el 3-0 sobre Celta de Vigo [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-lucas-vazquez-real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-gran-jugada-benzema-3-0-liga-santander-video-128259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d582f81d69eb.jpeg"},{"id":128257,"title":"\u00a1Qu\u00e9 brujer\u00eda es esta! Courtois y la escandalosa tapada que libr\u00f3 a Real Madrid del empate [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vivo-courtois-escandalosa-tapada-salvo-empate-liga-santander-2019-video-128257","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d582b8b0a3a3.jpeg"},{"id":128256,"title":"\u00bfEra para tanto? Modric expulsado en el Real Madrid vs. Celta por pisar a Denis Su\u00e1rez [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-modric-expulsado-duro-pisoton-denis-suarez-video-128256","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d582c48d77e5.jpeg"},{"id":128258,"title":"La decisi\u00f3n que tom\u00f3 Pablo Bengoechea con Kevin Quevedo a poco del partido contra C\u00e9sar Vallejo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-decision-tomo-pablo-bengoechea-kevin-quevedo-partido-128258","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf56d7c91564.jpeg"},{"id":128254,"title":"La NASA busca el bal\u00f3n: Benedetto fall\u00f3 penal que pudo ser su primer gol en el Marsella [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/youtube-dario-benedetto-pateo-horrible-penal-nantes-vs-olympique-marsella-ligue-1-video-argentina-nczd-128254","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5828a147582.jpeg"},{"id":128153,"title":"Con Balboa como '9': la posible alineaci\u00f3n de Alianza Lima para el partido ante C\u00e9sar Vallejo [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-posible-once-titular-pablo-bengoechea-duelo-cesar-vallejo-liga-1-fotos-128153","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/21\/5d34b37aaaaa6.jpeg"},{"id":128180,"title":"Con gol de 'Chicharito': West Ham y Brighton empataron a uno por la jornada 2 de la Premier League","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/west-ham-vs-brighton-vivo-directo-online-transmision-via-espn-play-chicharito-hernandez-fecha-2-premier-league-falmer-stadium-nczd-128180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5829990a6b8.jpeg"},{"id":128255,"title":"\u00a1Est\u00e1s loco, Toni! Derechazo imposible de Kroos para el segundo del Madrid por Liga Santander [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/gol-toni-kroos-real-madrid-vs-celta-vigo-vivo-aleman-anota-2-0-30-metros-liga-santander-video-128255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d582a8721b29.jpeg"},{"id":128252,"title":"\u00a1Es el nuevo Karius! El terrible 'blooper' de Adri\u00e1n que casi compromete el triunfo de Liverpool [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-hoy-adrian-san-miguel-blooper-karius-southampton-compromete-victoria-video-128252","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5826af07d26.jpeg"},{"id":128194,"title":"HOY, Alianza Lima vs. C\u00e9sar Vallejo EN VIVO: chocan en Trujillo por la Fecha 3 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-cesar-vallejo-vivo-directo-via-golperu-gratis-online-transmision-fecha-3-torneo-clausura-liga-1-128194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/16\/5d5723a95226b.jpeg"},{"id":128251,"title":"Bully 2: fecha de lanzamiento para PS5 y Xbox 2, precio, historia, jugabilidad, ficha t\u00e9cnica y rumores del juego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/bully-2-fecha-lanzamiento-ps5-xbox-2-precio-historia-jugabilidad-ficha-tecnica-rumores-proximo-videojuego-rockstar-games-nnda-nnlt-128251","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/17\/5d5824f545f8e.jpeg"}]