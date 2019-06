"Dragon Ball Z: Kakarot" tendrá como villano a la 'Patrulla Roja'

Las últimas

[{"id":119439,"title":"Salom\u00f3n Rond\u00f3n, el delantero que vale 15 millones de euros y del que deber\u00e1 cuidarse Per\u00fa [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-venezuela-salomon-rondon-delantero-cuesta-15-millones-euros-deberia-cuidarse-bicolor-119439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0174310c7be.jpeg"},{"id":119436,"title":"Los subcampeones del mundo que enfrentar\u00e1n a la 'Bicolor' en el debut de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-venezuela-subcampeones-mundo-enfrentaran-bicolor-debut-copa-america-fotos-119436","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/22\/5ce5e44f179e8.jpeg"},{"id":119440,"title":"\"Dragon Ball Z: Kakarot\" tendr\u00e1 como villano a la 'Patrulla Roja'","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-dragon-ball-z-kakarot-tendra-villano-patrulla-roja-dbs-dragon-ball-119440","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d017240e1cff.jpeg"},{"id":119437,"title":"League of Legends | Youtuber \u2018Julioprofe\u2019 te da las 'fijas' para ganar en el MOBA | YouTube Viral","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-youtuber-julioprofe-da-fijas-ganar-moba-youtube-viral-119437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016f6d08983.jpeg"},{"id":119433,"title":"\u00a1Para ti Per\u00fa! El emotivo mensaje del piloto antes de partir a la Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-emotivo-mensaje-piloto-bicolor-partir-copa-america-2019-video-119433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016f1a32027.jpeg"},{"id":119432,"title":"El dinero lo aburre: Guardiola habr\u00eda rechazado una oferta estratosf\u00e9rica de la Juventus","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/guardiola-rechazo-juventus-pep-desecho-oferta-20-millones-anuales-club-cristiano-ronaldo-119432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0170ea83b8e.jpeg"},{"id":119434,"title":"\u00bfEn qu\u00e9 puesto est\u00e1 Gallese? El r\u00e1nking de los arqueros mejor cotizados que participar\u00e1n en la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mercado-arqueros-participaran-copa-america-brasil-2019-fotos-119434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016dbe87f0c.jpeg"},{"id":119388,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: estad\u00edsticas, datos, n\u00fameros y m\u00e1s de los 23 convocados a la Copa Am\u00e9rica [INFOGRAF\u00cdA]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-estadisticas-datos-numeros-23-convocados-copa-america-infografia-119388","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0166cbbc08d.jpeg"},{"id":119429,"title":"Khabib no suelta a Conor McGregor: \"Me rog\u00f3, me pidi\u00f3 que no lo 'matar\u00e1' y ahora habla de revancha\"","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-khabib-nurmagomedov-conor-mcgregor-rogo-pidio-matara-revancha-video-119429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0168420aa63.jpeg"},{"id":119431,"title":"Google Pixel 4 comparte sus primeras im\u00e1genes tras las filtraciones","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-pixel-4-comparte-primeras-imagenes-filtraciones-119431","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0169a40accf.jpeg"},{"id":119422,"title":"El cat\u00e1logo de Mendy: las diez cosas que no sab\u00edas sobre el nuevo fichaje del Real Madrid [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-ferland-mendy-diez-cosas-sabias-nuevo-fichaje-merengue-fotos-119422","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01680c2761f.jpeg"},{"id":119254,"title":"Brasil vs. Bolivia EN VIVO por la Copa Am\u00e9rica: Entrar aqu\u00ed para ver el duelo de inauguraci\u00f3n","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-vs-bolivia-vivo-copa-america-horarios-canales-seguir-duelo-inaugural-grupo-peru-venezuela-estadio-morumbi-sao-paulo-america-directv-sports-sportv-televisa-deportes-telemundo-nnda-nnrt-119254","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5cfff00d0e534.jpeg"},{"id":119430,"title":"FIFA 19 | Sergio Ramos es el destacado en el Equipo de la Semana (TOTW) de Ultimate Team","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-sergio-ramos-destacado-equipo-semana-totw-ultimate-team-119430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016a5e11cd0.jpeg"},{"id":119428,"title":"Con un ojo en la Copa Am\u00e9rica: los cinco cracks que el Real Madrid seguir\u00e1 en el torneo [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-real-madrid-estara-torneo-sudamericano-siguiendo-cinco-cracks-fotos-119428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/08\/5c8317ed5d7e6.jpeg"},{"id":119427,"title":"\u00a1Free Fire tendr\u00e1 un eSport en Per\u00fa! Regresa la liga nacional del famoso Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/free-fire-esports-peru-regresa-liga-nacional-famoso-battle-royale-119427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016632e62c9.jpeg"},{"id":119426,"title":"Avengers: Endgame | Este detalle en los \u00faltimos momentos de Tony Stark hace que su muerte sea m\u00e1s triste","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-avengers-4-detalle-ultimos-momentos-tony-stark-muerte-sea-triste-119426","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0167cabff8a.jpeg"},{"id":119423,"title":"\u00bfDragon Ball Super revivir\u00e1 a Cell?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-revivira-cell-nnda-nnlt-119423","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d016397cf92e.jpeg"},{"id":119424,"title":"Avengers: Endgame | Korg, de Thor: Ragnarok, tuvo este importante cambio en su dise\u00f1o","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-korg-thor-ragnarok-vengadores-avengers-4-tuvo-importante-cambio-diseno-119424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01637f35646.jpeg"},{"id":119420,"title":"La historia de superaci\u00f3n de Mendy: de la artritis y una silla de ruedas a fichar por el Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-ferland-mendy-artritis-silla-ruedas-fichar-blancos-119420","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01631772428.jpeg"},{"id":119309,"title":"AQU\u00cd, Copa de Oro EN VIVO: marcadores, sedes, canales y todos los partidos del torneo EN DIRECTO ONLINE","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-oro-vivo-marcadores-sedes-canales-partidos-torneo-online-gratis-seguir-mexico-hora-fecha-canal-servicio-streaming-grupos-televisa-deportes-univision-deportes-tsn2-nnda-nnrt-119309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d002c480e67e.jpeg"},{"id":119421,"title":"Avengers: Endgame | Ambas versiones de Thanos ser\u00edan de lineas de tiempo alternativas seg\u00fan teor\u00eda","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-ambas-versiones-thanos-serian-lineas-alternativas-teoria-119421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01385b87153.jpeg"},{"id":119419,"title":"Una alfombra: as\u00ed luce el gramado de juego del Arena Do Gremio para el Per\u00fa vs. Venezuela [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-venezuela-luce-gramado-juego-arena-do-gremio-inicio-copa-america-video-119419","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d015cb25dc53.jpeg"},{"id":119415,"title":"Los madridistas se ilusionan: el once del Real Madrid que prepara Zidane con el fichaje de Mendy [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/mendy-real-madrid-hazard-jovic-once-prepara-zidane-proxima-temporada-fotos-119415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0159b369def.jpeg"},{"id":119390,"title":"\u00a1A comprar entradas! Kofi Kingston envi\u00f3 mensaje a los peruanos para invitarlos al evento de WWE en Lima [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-lima-kofi-kingston-campeon-empresa-envio-mensaje-fanaticos-peruanos-video-monday-night-raw-smackdown-live-nndc-119390","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0158cd195ea.jpeg"},{"id":119411,"title":"Se muda a la Premier: los dos equipos top que van con todo por Donny van de Beek","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-manchester-united-tottenham-mira-beek-proxima-temporada-119411","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01587c12f0e.jpeg"},{"id":119416,"title":"Per\u00fa vs. Venezuela: fecha, hora y canales para ver el debut de la 'bicolor' en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-venezuela-vivo-fecha-hora-canal-transmision-seguir-gratis-tv-debut-bicolor-copa-america-brasil-2019-119416","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/03\/23\/58d47f8d79b9f.jpeg"},{"id":119410,"title":"\u00a1Imponente! Conoce el Arena Do Gremio, estadio donde se jugar\u00e1 Per\u00fa vs. Venezuela por la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-venezuela-conoce-arena-do-gremio-estadio-debutara-blanquirroja-copa-america-2019-video-119410","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0154a65e8ba.jpeg"},{"id":119391,"title":"\u00bfEn d\u00f3nde militan los jugadores de la Selecci\u00f3n de Venezuela que enfrentar\u00e1n a Per\u00fa en la Copa Am\u00e9rica? [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-venezuela-militan-jugadores-seleccion-venezuela-copa-america-fotos-119391","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/10\/5cfe9df32cbf9.jpeg"},{"id":119409,"title":"\"Griezmann jugar\u00e1 en Barcelona\": en Atl\u00e9tico de Madrid aseguran el destino del delantero franc\u00e9s","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/griezmann-barcelona-asegura-fichaje-consejero-atletico-madrid-gil-marin-fichajes-2019-espana-119409","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0154c3b345d.jpeg"},{"id":119399,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: as\u00ed fue la partida de la 'bicolor' a la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019 [FOTOS\/VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-vivo-directo-sigue-partida-bicolor-copa-america-brasil-2019-video-119399","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01508314478.jpeg"},{"id":119404,"title":"Es viral: Mbapp\u00e9 tuvo ir\u00f3nica respuesta a exigencias para seguir en PSG e irse al Real Madrid [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-kylian-mbappe-tuvo-ironica-respuesta-twitter-exigencias-seguir-psg-foto-119404","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d015034dc4a2.jpeg"},{"id":119383,"title":"\"Brasil a la final\": Caf\u00fa garantiza el \u00e9xito de su Selecci\u00f3n y resta dramatismo a la baja de Neymar","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-2019-cafu-garantiza-brasil-final-resta-dramatismo-baja-neymar-nndc-119383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d012aa1196c5.jpeg"},{"id":119402,"title":"\u00a1Ya calientan! Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier tuvieron su primer careo previo al UFC 242 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-khabib-nurmagomedov-dustin-poirier-tuvieron-primer-careo-previo-ufc-242-abu-dhabi-video-119402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01465b7bb07.jpeg"},{"id":119378,"title":"Guardiola se derrite por Eden Hazard: \"Es uno de los mejores jugadores que he visto\"","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/real-madrid-hazard-elogio-pep-guardiola-mejores-jugadores-he-visto-fichajes-nndc-119378","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d012474156fe.jpeg"},{"id":119403,"title":"\u00a1Es oficial! Ferland Mendy es el nuevo jugador del Real Madrid para la siguiente temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-ferland-mendy-anunciado-manera-oficial-refuerzo-equipo-blanco-119403","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0148e4c6ce3.jpeg"},{"id":119377,"title":"Cambio de planes: agente de Buffon habl\u00f3 de la chance que tiene 'Gigi' de fichar por este club","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fichajes-2019-agente-gianluigi-buffon-hablo-porto-chance-portero-portugal-nndc-119377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0144faf21f0.jpeg"},{"id":119335,"title":"Pasos de gigantes: los 12 futbolistas m\u00e1s altos de la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-12-jugadores-altos-certamen-brasil-seleccion-peruana-fotos-119335","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d005da8464de.jpeg"},{"id":119396,"title":"Mucho ojo con ellos: 12 j\u00f3venes figuras a seguir en la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-lautaro-martinez-15-jugadores-jovenes-seguir-torneo-fotos-119396","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0140d05fb50.jpeg"},{"id":119395,"title":"Ola de atracos en Espa\u00f1a: casas de Isco y Zidane fueron asaltadas esta semana [VIDEO ]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-casas-isco-zinedine-zidane-asaltadas-semana-video-119395","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d013ea0957f5.jpeg"},{"id":119401,"title":"\"Avengers: Endgame\" y \"X-Men: Dark Phoenix\" casi tienen esta conexi\u00f3n a trav\u00e9s de Capitana Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-x-men-dark-phoenix-vengadores-avengers-4-conexion-traves-capitana-marvel-119401","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d013a884a368.jpeg"},{"id":119397,"title":"FIFA 20: Neymar Jr. no ser\u00eda portada del videojuego","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fifa-20-neymar-jr-seria-portada-videojuego-ea-sports-119397","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d01357c03f2e.jpeg"},{"id":119393,"title":"\u00a1Por la chuza! Federaci\u00f3n de Bowling anunci\u00f3 a los cuatro jugadores de bolos que nos representar\u00e1n en Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-federacion-bowling-anuncio-cuatro-jugadores-bolos-representaran-juegos-panamericanos-119393","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0139f080900.jpeg"},{"id":119394,"title":"WhatsApp | Zonel Sougaijam report\u00f3 un fallo de seguridad y recibi\u00f3 US$5 mil por parte de Facebook","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-facebook-zonel-sougaijam-joven-gano-us-5-mil-haber-reportado-fallo-seguridad-119394","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0137d51011d.jpeg"},{"id":119332,"title":"Colombia vs. Argentina: ver la fecha del partido, hora y canales por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-argentina-vivo-fecha-horarios-canales-caracol-tv-rcn-television-win-sports-directv-sports-debut-grupo-b-copa-america-brasil-2019-119332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d005324bfb7c.jpeg"},{"id":119240,"title":"Dragon Ball Super | Fecha de lanzamiento del cap\u00edtulo 49 del manga fue revelada","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-revelan-publicara-proximo-episodio-manga-toyotaro-119240","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafa6c7306c1.jpeg"},{"id":119033,"title":"Avengers: Endgame | La se\u00f1a de Dr. Strange a Iron Man significa lo siguiente seg\u00fan miembros de Marvel","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-avengers-4-explican-quiso-decir-gesto-doctor-strange-tony-stark-batalla-final-119033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/05\/5ca7d640e2c55.jpeg"},{"id":119392,"title":"E3 2019 | Lo bueno, lo malo y lo feo de la importante conferencia de videojuegos [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/e3-2019-bueno-malo-feo-importante-conferencia-videojuegos-119392","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d013457e4e12.jpeg"}]