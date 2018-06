E3 2018: Depor Play te comenta sus expectativas y todos los horarios de las conferencias

PlayStation, Xbox One, Nintendo, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft y muchas más empresas estarán presentes en la E3 2018 . En las conferencias se conocerán por fin los nuevos títulos que llegarán para finales de este año y para el 2019.

Depor Play te trae la cobertura EN VIVO del evento de videojuegos. Acá te comentamos todas las expectativas de cada una de las empresas involucradas y todos los horarios que debes conocer.

La E3 2018 contará con la presencia de los eSports también. Fortnite: Battle Royale se ha comprometido en llevar un torneo con 'influencers'. A su vez, se espera una presentación especial de PUBG en la conferencia de Microsoft.

Títulos como The Last of Us Part 2, Battlefield V, Call of Duty, Fallout 76, Beyond Good and Evil, God of War , entre otros serán presentados en este evento. Estén atentos a las redes sociales para conocer todas las incidencias.