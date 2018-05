En poco más de una semana llegará la E3 2018 , la conferencia de videojuegos más importante del mundo. Aquí las empresas aprovecharán para anunciar todos sus juegos para lo que queda del año y para el 2019. La expectativa es alta, sobre todo para PlaySation

Estos son solo algunos juegos que si llegarán a verse en la conferencia de Sony y otros que han levantado fuertes rumores:



The Last of Us Parte II : la primera parte fue uno de los juegos más vendidos en PS3 y PS4. Naughty Dog apostó por una nueva saga de juegos y dio al clavo con esta drama con zombies.



Death Stranding : Hideo Kojima llevará un nuevo tráiler y estará acompañado de los actores que participan del desarrollo del juego.



Spider-Man : la nueva entrega del héroe de Nueva York mostrará su jugabilidad y más de la historia.



Days Gone : al igual que el título anterior, se mostró en le E3 del año pasado. Pero en esta ocasión solo se tratará de un anuncio a modo de anticipación para el lanzamiento.



Ghost of Tsushima : un videojuego que nos llevará al Japón feudal. Promete convertirse en uno de los más importantes títulos del año y narrará la historia del nacimiento de la facción de soldados Ninjas.



Medievil : al igual que la trilogía de Crash y Spiro, tambipen se presentó el remake de este juego retro. Por primera vez se revelarán las imágenes de su jugabilidad.



Deams : de los mismos creadores de Little Big Planet develarán la historia y la fecha de la beta para probar el juego.



Demon Souls : aunque no está confirmado, hay fuertes rumores de que los mismos programadores del remake de Dark Souls trabajarían en esta entrega. Podríamos ver las primera imágenes.



Wild : el creador de Beyond Good and Evil también podría traer sorpresas con este título. No hay nada confirmado por el momento.

Sigue las redes de Depor Play , ya que estaremos informando en directo todas las novedades que llegarán en la E3 2018 .