La próxima semana la E3 2018 abrirá sus puertas y comenzarán las conferencias de videojuegos más importantes del mundo. Nintendo , como todos los años llevará un directo con sus novedades para la Switch .

Al parecer ya se conoce todo lo que llegará en la conferencia de Nintendo . El mismo usuario que filtró el anuncio de Fallout 76 ha mostrado imágenes de la ficha técnica de la programación de l evento.

Nintendo - E3 2018 E3 2018: todos los juegos que Nintendo presentaría en el evento. (Foto: Twitter)

Punch-Out! Become the Champion, F-Zero SX y Star Fox Lylat System son algunos de los juegos que no se sabían que serían presentados. A su vez, aparecen títulos que ya han sido presentados y se mostrarán más a profundidad.

Yoshi Flipping Island, Metroid Prime: Renegade, Fire Emblem, Pokémon Let's Go, Super Smash Bros., Fallout 3 Aniversary y otros. La Nintendo Switch tiene la tarea de demostrar que vale la pena seguir estando en el ojo del consumidor de cara al 2019.