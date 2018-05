¿Totalmente descartado? Shawn Layden comentó que Sony tiene claros sus objetivos con respecto a la E3 2018 . La empresa se centrará en mostrar videojuegos y contenido de los mismos, no se ha planteado la presentación de la PS5 .

“En el E3 de este año, tanto en el evento de prensa como en el centro de convenciones, nos enfocaremos en todo nuestro genial contenido que saldrá pronto a la venta. No habrá anuncios de un nuevo hardware en el E3 de este año. Lo escucharon aquí primero.” comentó el directivo.

A pesar de los rumores del desarrollo de la PS5 por parte de Sony , todavía los usuarios tendrán que esperar para conocer más sobre la sucesora de la PS4 . Por otro lado, esto no le resta emoción a la presentación de la E3 de este año.

Algunos juegos como Death Stranding , Spider-Man , Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II se asoman poco a poco. Esta puede ser la oportunidad de PlayStation de dar fechas concretas para sus juegos más esperados, especialmente el de Hideo Kojima.