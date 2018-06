PlayStation ha anunciado por motivo de la E3 2018 la fecha de lanzamiento de Days Gone , uno de los videojuegos más esperados para la consola PS4 .



Days Gone viene generando expectativa por su desarrollo gráfico en Unreal Engine 4 y por ser el regreso de Bend Studio al mercado de las consolas desde el lanzamiento de Syphon Filter: La sombra de Logan en el año 2010.



Days Gone estará disponible para los usuarios de PlayStation 4 el próximo 22 de febrero.



No te olvides de seguir las noticias de Depor Play , porque estaremos compartiendo las exclusivas del E3 2018 . PlayStation aún tiene más ases bajo la manga.

