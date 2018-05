Hace mucho que se viene rumoreando los contenidos de las conferencias de diferentes marcas de videojuegos para esta Electronic Entertainment Expo 2018 (E3 2018) . Una de ellas es Sony , que acaba de confirmar el contenido de la conferencia de PlayStation en Los Ángeles.

En primer lugar, no sería una conferencia como tal, sino que la compañía se concentraría en ir más "profundo" con los títulos que tienen preparados para este año: Death Stranding , Ghost of Tsushima , Spider-Man y The Last of Us Part II .

Esta información fue compartida en el Podcast oficial de PlayStation , donde Shawn Layden , presidente y CEO de Sony, participó comentando lo que los fans esperan que suceda en la conferencia de la E3 2018 y que es lo que obtendrán, siendo sinceros por sobre todo.

"En los últimos dos o tres años, habrán notado que hemos intentado rehacer y refrescar lo que se acostumbra hacer en la conferencia de prensa de la E3," comentó Layden en el Podcast . "Queremos asegurarnos que sea algo fresco, y que refleje las historias que queremos brindar al mundo, no solamente en el evento, sino también en el streaming mundial."

"Hoy quiero ayudar a las personas entender que es lo que vamos a hacer en el E3 de este año, y simplemente quiero venir y decirlo. Este año, tendremos vistas exclusivas y profundización en los títulos que se vienen, cuatro de nuestros más grandes títulos. Tenemos increíbles actualizaciones y creemos que todos estarán emocionados por verlas." finalizó el CEO de Sony.

La conferencia de Sony está programada para el lunes 11 de junio a las 6PM hora del pacífico. Podrás verla en YouTube, Twitch, Facebook y la página oficial de la compañía.