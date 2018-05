SEGA vuelve a la carga. El famoso erizo azul Sonic volvería a los anaqueles de todo el mundo con un nuevo juego de la saga.



Se espera que el anuncio de lo nuevo de Sonic sea en el E3 2018 , la gran feria del videojuego de Los Ángeles (Estados Unidos).



"Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Como parte de nuestros esfuerzos continuos para prepararlos para el anuncio de un nuevo juego, a la vez que lanzamos el tercer capítulo de Sonic Mania Adventures este mes..." , publicó SEGA en su cuenta oficial de Twitter .



Es probable que el anuncio sea el miércoles 30 de junio, porque los dos primeros capítulos de Sonic Mania Adventures fueron lanzados el mismo día durante los meses de marzo y abril.



Hasta que se resuelva este misterio, no te pierdas el Sonic Mania Plus que saldrá a la venta el 17 de julio para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch .