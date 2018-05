The Last of Us 2 , o también llamado The Last of Us Part II , es la nueva entrega de Naughty Dog que llegaría para la PlayStation 4 . En ella, conoceremos la continuación de la historia de Joel y Ellie , junto a nuevos personajes que se agregarán a la entrega.

En cara a la E3 2018 , Michael Pachter, un conocido analista de videojuegos, en una entrevista con Gamingbolt habló sobre este juego y Death Stranding , considerando este último uno de los más extraños que jamás ha visto en su vida, y que posiblemente esté listo para el 2025.

Con respecto a The Last of Us 2, Pachter mencionó que los encargados del juego son muy prolíficos, y que por este motivo él cree que se estrenaría antes de que acabe el 2019, para la última consola de Sony.

Sin embargo, también mención que podría haber una sorpresa de parte de Naughty Dog para este año:

"Nunca se sabe porque estos tipos nos sorprendieron la última vez. Son bastante prolíficos y competentes. No sé cuándo saldrá, pero me sorprendería que saliera después de 2019. Estos chicos están mejorando con las sorpresas y no estoy seguro de cómo, por qué hay tantas filtraciones, y así muchas cosas se filtran antes de tiempo..." comentó en la entrevista.

¿Será que veremos The Last of US 2 en la conferencia de Sony de la E3 2018 ? De momento no se puede asegurar nada, pero si la compañía planea lanzar el videojuego para finales de este año, lo más probable es que si. Si no sucede, lo veremos en definitiva en la E3 2019.