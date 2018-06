Ya no falta nada para el inicio de la E3 2018 . El 9 de junio comenzarán las primeras conferencias; Electronic Arts será quien abra el eventos con sus presentaciones. A continuación te compartimos los enlaces para disfrutar de todos los anuncios de videojuegos y los horarios respectivos.

Horarios E3 2018 (Foto: DeporPlay) Horarios E3 2018 (Foto: DeporPlay)

Electronic Arts (EA) - E3 2018:

E3 2018 E3 2018: dónde ver todas las conferencias de las empresas de videojuegos

A la una de la tarde del nueve de junio comenzará la conferencia de EA . Se esperan las presentaciones de Anthem, Battlefield V y muy probablemente un títulos nuevo de StarWars .



► Enlace de la página oficial

► Enlace de Twitch

► Enlace de YouTube

Microsoft - Xbox - E3 2018:

También a la una de la tarde pero del día 10 de junio comenzará una de las tres grandes empresas de videojuegos. Se podría presentar juegos como un nuevo Halo, Gears of War y Crackdown 3 .



► Enlace de la página oficial

► Enlace de Twitch

Bethesda en la E3 2018:

El mismo domingo peo a las ocho de la noche llegará el turno de Bethesda . Quién a prometido el nuevo Fallout 76 y muchas más novedades para el 2019.



► Enlace de Twitch

► Enlace de YouTube



Square Enix en la E3 2018:

La empresa japonesa tendrá su turno el 11 de junio a las 12 del día. Comentarán por fin cual es el estado del 'remake' de Final Fantasy VII y quizás un nuevo RPG del universo. Kindom Hearts también será protagonista junto con Dragon Quest.



► Enlace de la página oficial



Ubisoft - E3 2018:

A las tres de la tarde del lunes 11 de junio se presentará Ubisof t en la E3 2018 . Se conocerá el futuro de la saga Assassin's Creed, como también de Tha division y Beyond Good and Evil.



► Enlace de Twitch

► Enlace de YouTube



PC Gaming Show

La E3 2018 también contará con la presencia de los juegos de PC . Aquí se presentarán muchos juegos indies y quizás Ciberpunk 2077. Se prepara todo para las cinco de la tarde del lunes 11 de junio.



► Enlace de la página oficial

► Enlace de Twitch



PlayStation en la E3 2018:

Sony debe tener una de las conferencias más esperadas para este evento. Llegarán imágenes nuevas de Spider-Man, The Last of Us Parte 2, Days Gone y Death Stranding . Será quien cierre la jornada del lunes 11 a las 8 de la noche.



► Enlace de la página oficial

► Enlace de Twitch



Nintendo Direct en la E3 2018:

Hasta ahora Nintendo no se atreve a llevar un conferencia a la E3. Repetirá su Nintendo Direct con solo entregas para la su consola híbrida, la Switch. El martes 12 de junio a las 11 de la mañana se ha calendado su presentación.



► Enlace de la página oficial

► Enlace de Twitch