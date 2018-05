E3 2018: los videojuegos más esperados de la conferencia de este año

Ya queda menos de un mes para el inicio de la E3 2018 . Las empresas de videojuegos preparan los anuncios con más expectativa que le darán vida a la industria durante los próximo dos años. Conoce los anuncios más esperados aquí:

Red Dead Redemption 2:

Esta es la nueva apuesta de Rockstar Games . Se trata de la secuela de Red Dead Redemption y promete ser uno de los juegos más relevantes en el 2018. Tiene como fecha de lanzamiento el 26 de octubre para PS4 y Xbox One .

Super Smash Bros.

Nintendo Switch podría sorprender con el lanzamiento oficial del juego de luchas. Se cree que Nintendo prepara un evento de eSports para presentar el videojuego con los mejores jugadores del mundo.

Cyberpunk 2077

De los creadores de The Witcher llega Cyberpunk 2077 , un vdideojuego que ha estado por muchos años en desarrollo y en esta E3 2018 se le podría dar una fecha de lanzamiento.

Fortnite

Novedades para Fortnite . Es poco probable que el Battle Royale más famoso de la actualidad se pierda la posibilidad de mostrar cosas nuevas que llegarán a todas las versiones del juego.

Kingdom Hearths 3

L tercera parte de Kingdom Hearts ha mantenido todo en secreto, y el día de hoy (15 de mayo) llegó un evento privado para mostrar parte de la jugabilidad. En esta conferencia sin duda se verá más acerca del título.

Halo 6

La saga de Halo sigue sin acabar. Muchos jugadores ya piden el desenlace de la historia del Jefe Maestro, su relación con Cortana y finalmente la verdad detrás de los halos.

Anthem:

El año pasado se presentó Anthem como uno de los juegos de mundo abiertos más masivos de la historia. En esta ocasión llegará mucha más información y quizás una demostración en vivo.

The Last of Us Parte 2:

El vudeojuego estrella de Naughty Dog en la actualidad tendrá una segunda parte, en la que los personajes se verán mucho más maduros. El juego llegará en el 2019 y en esta E3 2018 podría fijarse una fecha. Además PlayStation prepara las presentaciones especiales de Spider-Man, Death Stranding, Days Gone y Ghost of Tsushima.

Solo algunos de los juegos más esperados han sido mencionados. Otras empresas como Bethesda ya tienen listo el tráiler de Rage 2. ¿Cuál es el vudeojuego que más esperas en esta E3 2018 .