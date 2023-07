FIFA 24 no llegará a PS5, Xbox One, PC ni a Nintendo Switch. La franquicia de simuladores de fútbol finalizará con la entrega FIFA 23 y luego será reemplazado en el mercado por EA Sports FC, un título que no contará con la participación de la FIFA, solo Electronic Arts está involucrado. No se esperan mayores cambios en cuanto a la apariencia del título, pero ahora la empresa desarrolladora tiene mayores libertades para trabajar en modos de juego o modificar elementos de Ultimate Team.

Por el momento, EA Sports mantiene en reserva la fecha oficial de lanzamiento. No obstante, los rumores y filtraciones indican que el 29 de septiembre llegará a todas las consolas, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Ante la espera, la empresa desarrolladora ha dad inicio a la campaña de intriga. A través de las redes sociales, se compartió el primer teaser del título, en donde se puede ver a las grandes estrellas del fútbol internacional junto a los futbolistas veteranos que alguna vez defendieron las camisetas que estos jóvenes llevan.

Gameplay de EA Sports FC 24

La expectativa está por los aires. EA Sports FC tiene la responsabilidad de corregir muchos elementos que la comunidad ha pedido durante años. Así como también modificar la jugabilidad y retocar los elementos de Ultimate Team para que no se convierta desde el minuto 1 en un pay-to-win,

Recién el 13 de julio podrás ver todos los cambios al gameplay. A través de las redes sociales, la compañía compartió el enlace del directo en donde se realizará la presentación oficial de la jugabilidad. Podrás sumarte a la comunidad aquí.

Horarios para la presentación de EA Sports FC

Honduras - 10:30 horas

Venezuela - 12:30 horas

Estados Unidos (PT) - 09:30 horas

República Dominicana - 12:30 horas

Brasil - 15:30 horas

Paraguay - 12:30 horas

Colombia - 11:30 horas

Chile - 12:30 horas

Argentina - 13:00 horas

Perú - 11:30 horas

Estados Unidos (Washington DC) - 12:30 horas

Cuba - 1230 horas

Panamá - 11:30 horas

Bolivia - 14:30 horas

Costa Rica - 10:30 horas

Uruguay - 13:30 horas

Nicaragua - 10:30 horas

México - 11:30 horas

Ecuador - 11:30 horas

El Salvador - 10:30 horas

Guatemala - 10:30 horas

España - 18:30 horas

Puerto Rico - 12:30 horas

Precio de EA Sports FC

Al igual que años pasados, habrá tres versiones del juego: Estándar y Ultimate. No obstante, tendrá diferentes costos dependiendo de la consola. En la next-gen, PS5 y Xbox Series X, tendrá un coste de 79,99 dólares.

Edición Estandar - PS4 / Xbox One: 69,99 dólares

Edición Estandar - PS5 / Xbox Series X|S: 79,99 dólares

Edición Ultimate - Versión digital para ambas generaciones: 109,99 dólares

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.