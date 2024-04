Poco a poco se viene revelando nuevos detalles de lo que será la segunda entrega de uno de los títulos que más llamó la atención de la comunidad gamer, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, secuela del que vímos en 2021.

Y ahora, a tan solo un mes de haber sido presentado, tenemos un nuevo tráiler el cual se encarga de mostrarnos como los gamers podrán controlar a Arlo en combate contra los Dark Wings.

Pero eso no es todo, ya que además podremos recolectar diversos objetos los cuales nos ayudarán a mejorar nuestro personaje, como tipos de armaduras y armas, por ejemplo.

Detalles aparte, se ha confirmado que Doug Cockle, la voz de Geralt de Rivia en The Witcher, cumplirá la función de narrador en esta nueva aventura, la cual aún no cuenta con fecha de lanzamiento.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter aún se encuentra en desarrollo y llegará a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch y PC.

Nuevo tráiler de Tails of Iron 2: Whiskers of Winter