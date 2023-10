Marvel´s Wolverine y Marvel´s Spider-Man compartirán el mismo universo [VIDEO]

Tal cual estaba previsto, la compañía japonesa Square Enix anunció que Little Goody Two Shoes, un nuevo título desarrollado en forma de cuento de hadas y estilo anime, cargado de terror y misterio, ya se encuentra disponible para consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC.

Este nuevo videojuego, desarrollado por el estudio AstralShift ubicado en Portugal, goza de un gran trabajo en las escenas cinemáticas, fuera de ofrecer una gran narrativa la cual llega acompañada por su banda sonora.

La trama de Little Goody Two Shoes nos transportará hasta la aldea de Kieferberg Vllage, lugar en donde todo no es lo que parece, ya que si bien puede parecer un apacible pueblo, deberemos estar atentos para que nuestro personaje, Elise, pueda seguir con vida.

Y junto a este anuncio, llega su tráiler de lanzamiento, el cual podemos apreciar en esta nota.

Tráiler de lanzamiento de Little Goody Two Shoes

