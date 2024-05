Electronic Arts y EA SPORTS revelaron los esperados modos de juego y características que encabezan a EA SPORTS College Football 25, y compartieron un primer vistazo a la explosiva jugabilidad en el campo y los icónicos escenarios de la era moderna del futbol americano universitario que los esperan una vez que el juego se lance mundialmente el 19 de julio para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Entre las novedades con las que llegará College Football 24 tendremos el CampusIQ, una suite de herramientas que da vida a la verdadera profundidad del futbol americano universitario mediante un amplio gameplay de ritmo acelerado, a través de las 134 escuelas del FBS en todas las áreas de juego.

Además, tendremos los modos Dynasty y Road to Glory, los modos favoritos de los fans y que redefinen el estándar de la grandeza del futbol americano universitario para aquellos fans que están listos para construir su nuevo programa potencia, ya sea con la creación de un coach o competir por el Heisman como jugador, mientras que en el totalmente nuevo Road to the College Football Playoff y College Football Ultimate Team tienes nuevas experiencias y formas de jugar en línea.

Detalles aparte, el título contará con un sistema Wear & Tear (sistema de desgaste con el golpeo), fuera del Pre-Snap Recognition: Pre-Snap Recognition, el cual hace que las decisiones tomadas previas a cada centro sean más importantes y el Homefield Advantage, o mejor dicho, tener la ventaja por jugar en casa. Todo esto sin dejar de lado las atmósferas de juego en cada estadio, diversas tradiciones y mucho más.

Los gamers ya pueden reservar su copia de EA SPORTS College Football 25 pero los que busquen la mejor experiencia en football, pueden reservar el EA SPORTS™ MVP Bundle en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, que incluye las ediciones Deluxe de EA SPORTS College Football 25 y Madden NFL 25 con 3 días de acceso anticipado para ambos títulos y diversos beneficios.

Nuevo tráiler de EA Sports College Football 25