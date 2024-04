EA Originals y Surgent Studios revelaron el trailer de lanzamiento de Tales of Kenzera: ZAU, el próximo juego independiente de plataformas de acción y aventuras, que estará disponible a partir del martes 23 de abril en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Además, Abubakar lanzó su personal y emotivo cortometraje, “My Shoes, Your Feet”, producido en colaboración de Ridley Scott Creative Group, analizando por qué creó Tales of Kenzera: ZAU.

Inspirado en una experiencia personal del actor Abubakar Salim, fundador de Surgent Studios y nominado a los premios BAFTA, Tales of Kenzera: ZAU es un viaje que combina la búsqueda por asimilar la pérdida de un padre y la pasión por los videojuegos.

Este juego rinde homenaje al papá de Abubakar con una campaña de un solo jugador tipo metroidvania, que deja de manifiesto cómo la grandeza surge de la resiliencia y la experiencia de encontrar la esperanza y la fuerza tras una pérdida.

Nuevo tráiler de Tales of Kenzera: Zau