Durante el año 2023, hemos tenido importantes sorpresas en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, llegó por fin a todas las consolas Hogwarts Legacy, el título de Harry Potter; otro de los títulos más esperados era el port a PC de The Last of Us Part I, pero el lanzamiento ha sido realmente accidentado por los bugs. Ahora, toca hablar de Endless Dungeon, un juego del género roguelite que ha generado mucha expectativa en la comunidad gamer.

Inicialmente, SEGA anunció que el juego llegaría a PC, PS5 y Xbox Series X el 18 de mayo de este año, pero se ha retrasado el lanzamiento hasta el 19 de octubre de 2023. Los jugadores que pre-ordenen la edición digital “Last Wish” del juego en PC y consolas podrán disfrutar del acceso anticipado desde el 17 de octubre.

Declaraciones de Romain de Waubert

“Estamos agradecidos y honrados de que los jugadores estén deseando jugar ENDLESS DUNGEON. El feedback recibido en nuestras sesiones de OpenDev nos ha demostrado que realmente tenemos algo especial en nuestras manos y queremos asegurarnos de que el juego alcance su máximo potencial.

Los jugadores siempre han estado en el corazón de la filosofía de nuestro estudio y el lanzamiento de ENDLESS DUNGEON en octubre nos dará tiempo adicional para seguir trabajando con la comunidad y pulir el juego para una experiencia increíble desde el primer día.

No podemos esperar a que los fanáticos del Universo y los recién llegados experimenten la combinación única de juego de ENDLESS DUNGEON de rogue-lite, acción táctica y defensa de torres”, declaró Romain de Waubert, General Manager y CCO de Amplitude Studios.

Desde su anuncio, Endless Dungeon ha involucrado a los jugadores en su proceso de desarrollo a través de la plataforma Games2Gether de Amplitude. Los miembros han participado en sesiones OpenDev para probar el título en diferentes etapas y compartir sus opiniones sobre diversas características, desde el bucle de juego principal hasta la meta-progresión. Amplitude continuará procesando e implementando estos comentarios para asegurar la mejor experiencia de juego posible en el lanzamiento.

Para compensar la espera y agradecer a la comunidad por su paciencia, la empresa desarrolladora incluirá contenido gratuito adicional para aquellos que hayan pre-comprado el juego en PC y para los primeros en adquirirlo cuando llegue a consolas.

