¿Fallout 76 llegará a Nintendo Switch? Ejecutivo de Bethesda resuelve el misterio

Fallout 76 está por salir para PS4 , Xbox One y PC el 14 de noviembre, ¿pero qué hay de Nintendo Switch ? ¿Será que habrá una edición especial para la consola híbrida nipona? La respuesta ya fue dada por un ejecutivo de Bethesda y sucede que no será así.



Petes Hines, representante de Bethesda, dio a conocer que Fallout 76 no estará disponible en la Nintendo Switch durante una convención en Australia. Este respondió simplemente que "no es realizable".



Durante su participación en uno de los paneles sobre Fallout 76, Hines dijo que la Nintendo Switch "es parte de cada conversación con desarrollo que tenemos respecto al futuro, porque consideramos que es una plataforma viable" , pero indicó que el videojuego no sería portado a la consola.



No crean que se trata de algo personal. Bethesda ya ha sacado juegos para Switch como Skryrim, Doom y Wolfenstein II. Así que si quieres disfrutar del próximo Fallout, no estés esperanzado de llevarlo en tu consola híbrida.