El día de ayer se habilitó la descarga de Fallout 76. Bethesda adelantó por un día el lanzamiento oficial de su nuevo videojuego de mundo abierto. A diferencia de la anterior entrega esta apuesta enteramente por el multijugador online.

Así es, se ha eliminado la campaña y ahora todos entraremos al mismo yermo para luchar contra otros. ¿De qué se trata esto? Pues Bethesda ha habilitado salas online en la que entrará un número limitado de jugadores y buscarán sobrevivir.

Solo un grupo será el que domine en las partidas de Fallout 76. Todo sucede en un mapa completamente nuevo ubicado en Virginia Occidental y no habrán NPCs con los cuales interactuar.

Pero si creías que te enfrentarías de forma directa con otro jugador, pues te traemos malas noticias. Este Fallout no pretende armar guerras campales, si no deseas defenderte y alguien te mata queda marcado como un asesino.



De esta forma, Bethesda se encarga de darle más profundidad al rol. No sufrirás penalización en el caso de que te asesinen, solo el agresor aparecerá en el mapa y será cazado por los demás jugadores.