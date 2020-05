Far Cry es una franquicia de videojuegos de disparos en primera persona creada por Ubisoft. La misma obtuvo su quinto título, Far Cry 5, en marzo del 2018 recibiendo críticas mixtas de la prensa especializada, pero generalmente positivas. Las mismas comentaban que tenía todo lo que un Far Cry debería tener: conflictos de facciones, muchos enemigos y aliados, una fauna agresiva y enormes explosiones.

Sin embargo, existió una controversia durante su lanzamiento, todo esto porque durante ese tiempo Trump triunfó en las elecciones de Estados Unidos y algunos personajes dentro del videojuego fueron llamados rednecks, quienes se atribuyeron el éxito de la campaña del presidente de USA.

Si bien muchos políticos anunciaron que les incomodaba que el videojuego representara “lo peor de América”, Ubisoft salió a defender su título diciendo que son situaciones ficticias donde la historia en sí habla de una “secta” que ha traído la muerte a familias de ese pueblo imaginario, y que no tiene nada que ver con el contexto en el cuál fue lanzado Far Cry 5.

Por estos motivos se convirtió en el juego más rápidamente vendido de toda la franquicia, aunque hasta el día de hoy existen jugadores que no han podido disfrutar de este shooter de Ubisoft. Ahora, la empresa ha anunciado que estará liberando su juego de forma gratuita para que todos puedan descargar y jugar esta controversial entrega que les causó muchos problemas en su lanzamiento.

¿CÓMO DESCARGAR FAR CRY 5 PARA PC GRATIS EN UPLAY?

Tal como anunció oficialmente Ubisoft esta semana, Far Cry 5 estará de manera gratuita en su plataforma oficial UPlay por tiempo limitado, además de agregar un descuento especial para todos los usuarios que durante o luego de la prueba quieran conseguir el videojuego en esta plataforma.

El fin de semana gratuito comienza el viernes 29 de mayo a las 2 p.m. BST / 9 a.m. ET / 6 a.m. PT y durará hasta el domingo 31 de mayo a las 5 p.m. BST / 12 p.m. ET / 9 a.m. PT. Esto quiere decir que todos tendrán acceso al contenido del juego base por el fin de semana y podrán jugar en modo cooperativo con cualquier persona que posea Far Cry 5.

► DESCARGAR FAR CRY 5 POR UPLAY AQUÍ

Far Cry 5 Gratis para pC en UPlay (Foto: Ubisoft)

Si el la experiencia gratis de Far Cry 5 engancha a un usuario, habrá descuentos de hasta un 75% de descuento en todos los juegos de Far Cry hasta el 2 de junio en la tienda de Ubisoft y sí, tu progreso se trasladará si compras el juego después del fin de semana gratis.

Far Cry 5 tiene lugar en una región ficticia de Montana, donde un culto del fin del mundo se ha apoderado del condado bajo el mando de su carismático líder. En el juego tomarás el papel de un sheriff adjunto junior sin nombre atrapado en el condado de Hope, que debe trabajar con otros miembros de la resistencia para liberar al condado de la regla del culto.

HORARIOS DE LIBERACIÓN DE FAR CRY 5

Far Cry 5 Gratis para pC en UPlay (Foto: Ubisoft)

