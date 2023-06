Epic Games sigue adelante con su estrategia para conseguir más jugadores fieles a su tienda virtual: regalar juegos cada semana. En esta ocasión, los gamers pueden conseguir dos títulos en la aplicación, pero solo estarán disponibles hasta finales de junio.

La empresa ha decidido sumergirnos en universos muy diferentes pero igualmente cautivadores, con Idle Champions of the Forgotten Realms y theHunter: Call of the Wild™.

Idle Champions of the Forgotten Realms, un intrigante juego de estrategia, nos transporta al mágico mundo de Dungeons & Dragons. Aquí, los jugadores tienen el control de un grupo de “campeones” para luchar contra adversarios, adquirir oro y mejorar las habilidades de su equipo. El título, de naturaleza ‘idle’, garantiza la continua acción de tus campeones, incluso cuando no estás jugando activamente.

Requisitos mínimos de Idle Champions of the Forgotten Realms

Sistema operativo: Microsoft Windows 7

Procesador: Procesador a 2,33 GHz o superior compatible con x86, o Intel Atom™ a 1,6 GHz o superior para dispositivos de tipo netbook

Memoria: 2 GB de RAM

Almacenamiento: 1,5 GB de espacio disponible

DirectX: Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10

Por otro lado, si te atrae la emoción de la caza y la exploración, te engancharás a theHunter: Call of the Wild. Este es un videojuego de caza en un impresionante mundo abierto que ofrece una de las experiencias más realistas en su género. Prepárate para explorar paisajes asombrosamente detallados, rastrear y cazar una diversidad de animales silvestres, y completar una serie de misiones y desafíos.

Requisitos mínimos de theHunter: Call of the Wild

Sistema operativo: Windows 7 (64 bits)

Procesador: Intel i3-4170

Memoria: 4 GB de RAM

Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Tarjeta gráficaNVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 con 1 GB VRAM

Solo los podrás descargar hasta el 29 de junio, fecha en la que volverá a cambiar la rotación. Solo se ha destacado un juego por el momento: The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos, un RPG táctico de vista isométrica.

“Adéntrate en el disparatado universo de fantasía heroica de la mazmorra de Naheulbeuk. Lidera un equipo de intentos de héroe de lo más torpes en este épico y desafiante RPG táctico. Vive una aventura repleta de humor, sorpresas y encuentros absurdos”.

¿Cómo descargar juegos gratis en Epic Games Store?

Crear una cuenta de Epic Games: Si aún no tienes una cuenta, tendrás que crear una. Ve a la página de inicio de Epic Games Store y haz clic en “Iniciar Sesión” en la esquina superior derecha. Luego, selecciona “Registrarse” y sigue las instrucciones para crear tu cuenta. Descargar e instalar el Launcher de Epic Games: Ve a la página de descargas de Epic Games y descarga el Epic Games Launcher. Sigue las instrucciones de instalación para instalar el Launcher en tu computadora. Iniciar sesión en el Launcher de Epic Games: Una vez que hayas instalado el Launcher, ábrelo e inicia sesión con tu cuenta de Epic Games. Buscar juegos gratis: En la página de inicio del Launcher, selecciona “Tienda” en el menú de la izquierda. Desplázate hacia abajo hasta la sección “Juegos gratis” para ver los juegos gratuitos actuales. Epic Games ofrece nuevos juegos gratuitos cada semana, así que asegúrate de revisar regularmente. Seleccionar y “comprar” el juego gratis: Haz clic en el juego gratuito que quieras descargar. Aunque el juego es gratis, tendrás que completar una “compra” para agregarlo a tu biblioteca. Haz clic en “Obtener” y luego en “Realizar pedido”. No se te cobrará nada. Descargar el juego: Una vez que hayas “comprado” el juego, ve a tu biblioteca en el Launcher de Epic Games. Aquí encontrarás todos los juegos que has “comprado”. Haz clic en el juego que quieras descargar y luego en “Instalar”. Elige la ubicación de instalación y haz clic en “Instalar” de nuevo.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.