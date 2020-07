Far Cry es una de las series más emblemáticas de Ubisoft y la próxima entrega de la franquicia está más cerca que nunca. Si bien la compañía aún no ha anunciado Far Cry 6 oficialmente, una filtración de julio de 2020 reveló de que su lanzamiento podría estar muy cerca. De hecho, la misma Ubisoft ha confirmado que dará más información el domingo 12 de julio.

El próximo gran juego de Ubisoft después de Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods & Monsters será Far Cry 6, la sexta entrega de la saga principal. El anterior Far Cry 5 llegó a las consolas de todo el mundo en el 2018, y los fans esperaban que, como Far Cry 4 se lanzó en el 2014, la nueva entrega llegará para el 2022.

Además, la fecha estimada iba coincidía con los reportes de que llegaría a la siguiente generación de consolas, algo que ahora se ha confirmado. La PS5 y la Xbox Series X se lanzarían a finales de este año 2020, pero Far Cry 5 no sería exclusivo de estas consolas. Ubisoft ha asegurado que su videojuego se lanzará de igual forma en PS4 y Xbox One.

Pero la mayor sorpresa de todos fue que dentro de la filtración un reconocido actor apareció como el villano principal: Giancarlo Esposito. Recordado por su papel como Gus Fring en el show de la AMC “Breaking Bad”, los fans se han emocionado por saber que podrán contar con su actor favorito dentro de un videojuego. ¿Qué otras cosas se revelaron del juego? Aquí te compartimos toda la información.

FECHA DE LANZAMIENTO DE FAR CRY 6

Ha pasado casi un año y medio desde Far Cry: New Dawn, el juego más reciente de la serie. Como Far Cry 6 aún no se ha anunciado oficialmente, no tiene una fecha de lanzamiento público. Afortunadamente, las filtraciones e incluso los comentarios oficiales de Ubisoft nos indican cuándo podemos esperar exactamente el próximo Far Cry 6. La última filtración del sitio alemán GameReactor surgió el 7 de junio de 2020 y fue traducida por TweakTown al día siguiente:

“El último juego (de Ubisoft) está programado para ser lanzado antes de abril del 2021, está programado para ser un Far Cry”, se lee en el informe. El artículo señala que el juego podría “posponerse debido a Covid-19”, pero el plan de Ubisoft en este momento es lanzarlo antes del 31 de marzo de 2021. Esto se alinea con los comentarios anteriores de Ubisoft, que revelaron que la compañía planea lanzar cinco juegos AAA antes del final de este año fiscal.

Como ya conocemos cuatro de estos juegos: Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Leigon, Gods & Monsters y Rainbow Six Quarantine, tendría sentido que un título de Far Cry sea el quinto juego. Jason Schreier, periodista de Bloomberg, también hizo una broma de que Ubisoft tiene un juego Far Cry en la mira para el 2021, por lo que esta ventana de lanzamiento de Far Cry 6 parece ser precisa.

Por último, se sabe que Ubisoft alojará un evento especial el domingo 12 de julio, luego de que la filtración de una tienda de Hong Kong revelara el título oficial del siguiente juego de la franquicia. Según dos usuarios de Twitter, esta filtración mencionaría que Far Cry 6 llegaría el 18 de febrero del 2021, concordando con la información ya detallada anteriormente.

HISTORIA DE FAR CRY 6

“Bienvenidos a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo. Como dictador de Yara, Antón Castillo intenta restaurar la gloria de su nación cueste lo que cueste, con su hijo, Diego, siguiendo sus sangrientos pasos. Su opresión despiadada ha iniciado una revolución.”, se lee en la descripción del juego en la filtración.

El protagonista del siguiente Far Cry será Dani Rojas, quien ahora es un guerrillero que lucha contra las tropas de Anton en el “el terreno más grande de Far Cry hasta la fecha”. Fuera de esta información, no se sabe mucho más sobre el nuevo título de la franquicia, pero por la descripción se asegura que será una entrega llena de acción, traición y sangre.

TRÁILER DE FAR CRY 6

