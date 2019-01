Far Cry: New Dawn estrena tráiler sobre su historia [VIDEO]

Así es, la saga Far Cry volverá este 2019 con una 'nueva' historia. Ubisoft sigue explotando el título de mundo abierto en donde nos tenemos que enfrentar a una agrupación con rasgos religiosos que desean tomar el control de una zona geopolítica.

El 15 de febrero del 2019 se lanzará oficialmente Far Cry: New Dawn para PC, PS4 y Xbox One. En esta entrega deberemos enfrentarnos a las gemeras Mickey & Lou. La gran diferencia viene en la época.

Todo sucede en Hope Country, el condado de la quinta entrega, con con el detalle que ha habido una catástrofe nuclear que ha cambiado la flora y fauna como la conocemos.

A diferencia de las anteriores entregas, Far Cry: New Dawn tendrá una ambientación más colorida. En cierto modo es como una mezcla entre Rage 2 y Mad Max.