Un fan ha descubierto una característica en uno de los kits nuevos en FIFA Ultimate Team (FUT) en FIFA 18 que podría no ser bien visto para jóvenes gamers que podrían estar utilizando estos trajes mientras juegan el videojuego deEA Sports.



A través de un video de Twitter, el usuario ​Cumlouder, ha descubierto que en uno de los kits oficiales nuevos en FUT una imagen "subida de tono" en la parte del brazo del uniforme, mostrándolo en cámara detenida para verlo con detalle.



Resulta que la imagen si es real y oficial, lo cual no tendría problema si FIFA 18 no fuera calificado por PEGI, el sistema europeo de calificación, como apto para todos, cuando claramente la imagen agregada en el brazo de este kit no lo es.

El uniforme con pajilla mútua de FIFA 18 #FUT 😆



*Sí, es oficial y se basa en un álbum de Catfish and the Bottlemen pic.twitter.com/Gkvx1PvPIW — Cumlouder (@cumlouder) 16 de febrero de 2018

¿De qué se trata? Resulta que este kit es parte de pieles virtuales para los jugadores basadas en bandas de música. Una de ellas se llama Catfish and the Bottlemen, que toca rock y su imagen característica en la siguiente, la misma que se ve en el video.

Catfish and the Bottlemen (Foto: Catfish) Catfish and the Bottlemen (Foto: Catfish)

Con esto la calificación de PEGI en FIFA 18 podría variar, a menos que EA Sports retire la imagen en específico. Esta banda ha sido incluida por participar en la banda sonora de FIFA 15 y con una canción dentro en FIFA 17.