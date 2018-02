Luego de un par de meses de espera, por fin conocemos cuáles son los juegos más vendidos en Francia durante el 2017. En el primer lugar, el videojuego bandera de EA Sports se corona campeón, siendo FIFA 18 el más vendido de toda la lista.



Recordemos que sólo se consideraron las ediciones físicas que se vendieron en los establecimientos oficiales, y el veredicto final de recaudación de FIFA 18 fue de 77 millones de euros, vendiendo un aproximado de 1,364,00 unidades en Francia.



​Siguiendo la lista, le sigue de cerca Call of Duty: World War II, con 1,020,201 copias vendidas y luego en el tercer lugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con un sorprendente 511,191 copias, considerado el mejor juego del año por los Game Awards.



France, top physique 2017

1. FIFA 18 (1 364 000)

2. CoD WWII (1 020 201)

3. Zelda BOTW (511 191)

4. Mario Kart 8 DX (501 515)

5. AC Origins (453 609)

6. Mario Odyssey (399 721)

7. Crash Bandicoot (301 285)

8. GTA V (293 851)

9. CoD IW (268 534)

10. Horizon (255 410) — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) 26 de febrero de 2018

De esta manera, tanto en cantidades vendidas como recaudadas, FIFA 18 se eleva por todo lo alto como el más popular en Francia. EA Sports intentará este año volver a ser el más vendido, ya que pronto publicará la versión del Mundial Rusia 2018 para su videojuego bandera.