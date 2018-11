FIFA 19 actualiza FUT con un plantel de ensueño. Este es el Equipo de la Semana que ha seleccionado EA Sports. El más destacado es Edinson Cavani, el cual no llegaba a los seleccionados hace mucho tiempo.

A su vez, aparece André Pierre Gignac, el delantero francés que marcó cuatro de los seis tantos en el partido de Tigres vs. Puebla. A través de Twitter, EA Sports realizó la publicación del equipo completo, incluyendo suplentes.

Los once titulares son los siguientes:



- Wojciech Szczęsny (Juventus F. C.)

- Adil Rami (Olympique de Marsella)

- Andrew Robertson (Liverpool Football Club)

- Jonas Hector (F. C. Colonia)

- David Silva (Manchester City)

- Marco Reus (Borussia Dortmund)

- Thomas Partey (Atlético de Madrid)

- Stephan El Shaarawy (AS Roma)

- Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

- Memphis Depay (Olympique de Lyon)

- Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Todos estos jugadores recibirán importantes mejoras y los podrás conseguir en los sobres de FIFA 19. Sin duda se trata de importantes fichajes para tu equipo, especialmente Cavani que ha llegado a 90 de media.