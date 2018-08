¿FIFA 19 y Fortnite juntos? Resuelven dudas si los jugadores celebrarán goles con los bailes de Epic Games

Hace un tiempo se puso de moda celebrar goles con los bailes de Fortnite. ¿Se han preguntado si estos estarán presentes en FIFA 19 , videojuego disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch ?



La respuesta es simple: NO. El director creativo de FIFA 19, Matt Prior, explicó que las celebraciones como "Take the L” y "Ride the Pony" aún deberán esperar para que aparezcan en el título de EA Sports.



“Nos enorgullecemos de la autenticidad así es que si ves algo como eso en el mundo real, si es algo como lo que hacen Griezmann y Dele Alli, entonces potencialmente intentaremos emularlo”, explicó Prior a EuroGamer.



“Al final del día, si ves un partido de fútbol y ves algo en un juego de la vida real, queremos que se refleje en nuestro propio titulo. Así es que hay un potencial”.



Probablemente incluir esta opción puede ser un tema legal muy costoso para los desarrolladores de FIFA 19, teniendo en cuenta que el baile cuenta con derechos autor pertenecientes a Fortnite.

