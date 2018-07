FIFA 19 en Nintendo Switch tendrá características exclusivas

Todos esperamos la salida de FIFA 19 el próximo 28 de septiembre. Lo curioso es que el videojuego no será para todos por igual, debido a que la versión para Nintendo Switch tendrá características exclusivas.



Matt Prior , director creativo de FIFA 19 , dio a conocer esta novedad para solucionar las limitaciones que ofrece la Nintendo Switch en la jugabilidad.



"Estamos conscientes de que fue una de las versiones más vendidas del juego, así que estamos tratando de incorporar todo lo posible de la versión de PS4 y Xbox One , como el nuevo sistema de remate, la Champions League , entre otras funciones" , dijo Prior en un evento en San Francisco.



"Para todos los fanáticos, podemos decir que hay muchas funciones únicas y exclusivas para esa versión, pero aún no les podemos decir cuáles" , agregó.



¿Qué grandes sorpresas crees que FIFA 19 puede lanzar para la consola híbrida de Nintendo ? Ver para creer.

