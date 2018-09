Todos hablan de los mejores de FIFA 19 , videojuego disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch , pero vale la pena echar un vistazo al otro extremo de la lista para llevarnos un par de sorpresas.



Resulta que el peor jugador de FIFA 19 es Pierce Phillips centrocampista que juega en el Cork City FC de la liga irlandesa. Su puntaje de media es de 47.



Hay que tener en cuenta que Phillips no es el único con 47 puntos de media: otros 13 jugadores también están en las mismas condiciones. Lo que sucede con Phillips es que en las estadísticas pierde por una ligera diferencia.



¿Esto lo hace el peor jugador del mundo? Ciertamente no, porque FIFA 19 solo cuenta con la media de los futbolistas que aparecen en las licencias que obtuvo el videojuego. ¡Así que no hay que confundir las cosas!

