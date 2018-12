FIFA 19 presentó a las estrellas del Team of the Group Stage para Champions y Europa League

FIFA 19 le saca el jugo a su licencias de la Champions League y Europa League. El simulador de fútbol de EA Sports ha dado a conocer los jugadores del Team of the Group Stage de ambos certámenes europeos con jugadores de lujo.



Los jugadores del Champions League estrenados por FIFA 19 son De Gea (92), Hummels (90), Koulibaly (89), Jordi Alba (88), Neymar Jr. (94), Fekir (86), Rakitic (88), Eriksen (90), Messi (95), Griezmann (90), Lewandoswki (92), Handanovic (89), Dybala (90), Bale (89) y Zdeko (86). Unalista bastante interesante teniendo en cuenta que casi todos están cerca a los 90 puntos de media.



Si hablamos de la Europa League, FIFA 19 ha destacado a Sokratis (86), Lo Celso (83), Loftus-Cheek (81), Darbur (81), Havertz (82) y Tsygankov (82).



FIFA 19 está disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch.

