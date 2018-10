Usain Bolt todavía no se ha oficializado como personaje jugable en FIFA 19. Tras anotar un doblete con Central Coast Mariners el mundo del fútbol internacional han puesto sus ojos en el velocista, pero también los gamers ya lo piden para el simulador.

No obstante, este solo fue un partido amistoso, además de que el mismo club australiano anunció que todavía Bolt no ha firmado contrato. Por este motivo no podría ser parte del videojuego FIFA 19.

EA Sports declaró al medio informativo Fox Sports Asia sobre la condición que debe cumplir el velocista para poder ser fichado en el videojuego: "Si Usain es parte del plantel oficial de Central Coast Marines, será inmediatamente añadido en el parche de invierno en la siguiente gran actualización".

La empresa continúa "Pero si él no es listado (en el equipo australiano) , podría ser agregado como un agente libre. Y sí, sería el jugador más rápido del juego ( FIFA 19 )". Para mediados de diciembre o para la temporada de navidad se conocería su situación con respecto al videojuego.