Una oferta para no desperdiciar. Microsoft en España quiere subirse a la ola de popularidad del FIFA 19 al promocionar la Xbox One con una edición gratuita del videojuego.



Los gamers interesados en la oferta de FIFA 19 con la Xbox One deberán hacer la compra por Microsoft Store. El FIFA 19 de regalo viene en diferentes packs como los Xbox One S y Xbox One X, ya sea con consolas en solitario o junto a otros títulos. El ahorro total sería de 120 euros sobre el precio base de la consola.



Recuerda que FIFA 19 llega a las tiendas el próximo 28 de septiembre, por lo que es la oportunidad para conseguir el tan comentado título de EA Sports.