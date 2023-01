EA Sports anunció en Twitter los nominados para el Team Of The Year (TOTY) de FIFA 23. Los aficionados al simulador de fútbol aún no podrán votar, pero sí pueden ir revisando quién será su favorito.

Las cartas TOTY de FIFA 23 incluyen a los jugadores con mejor desempeño en el 2022. Dada la cantidad de nominados, podemos decir que estamos ante el evento de Ultimate Team más grande hasta la fecha.

La votación para el TOTY de FIFA 23 comenzará el martes 10 de enero a las 4 p. m. GMT / 11 a. m. ET / 8 a. m. PT y cerrará el martes 17 de enero a las 7:59 a. m. GMT / 3 a. m. ET / 12 a. m. PT . También se ha confirmado que el equipo final se dará a conocer el jueves 19 de enero, por lo que es probable que estas cartas estén en sobre a partir del viernes 20 de enero a las 6 p. m. GMT / 1 p. m. ET / 10 a. m. PT.

FIFA 23 | Todos los nominados para el TOTY

Porteros

Thibaut Courtois (Real Madrid y Bélgica)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund y Dinamarca)

Mike Maignan (AC Milán y Francia)

Alisson (Liverpool y Brasil)

Ederson (Manchester City y Brasil)

Wojciech Szczesny (Juventus y Polonia)

Kevin Trapp (Fráncfort y Alemania)

Yassine Bounou (Sevilla y Marruecos)

Hugo Lloris (Tottenham y Francia)

Emiliano Martínez (Aston Villa y Argentina)

Defensas

Marcos Acuña (Sevilla y Argentina)

Marquinhos (París Saint-Germain y Brasil)

Cristiano Biraghi (Fiorentina e Italia)

Joao Cancelo (Manchester City y Portugal)

Jonathan Clauss (Marsella y Francia)

Thiago Silva (Chelsea y Brasil)

Alphonso Davies (Bayern Múnich y Canadá)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen y Holanda)

Eder Militao (Real Madrid y Brasil)

Ruben Dias (Manchester City y Portugal)

Grimaldo (Benfica y España)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain y Marruecos)

Theo Hernández (AC Milan y Francia)

Reece James (Chelsea e Inglaterra)

Kalidou Koulibaly (Chelsea y Senegal)

Nicolás Otamendi (Benfica y Argentina)

Gleison Bremer (Juventus y Brasil)

Niklas Sule (Borussia Dortmund y Alemania)

Fikayo Tomori (AC Milán e Inglaterra)

Kieran Trippier (Newcastle United e Inglaterra)

Virgil van Dijk (Liverpool y Holanda)

Josko Gvardiol (RB Leipzig y Croacia)

Jules Kounde (Barcelona y Francia)

Cristian Romero (Tottenham y Argentina)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich y Francia)

Centrocampistas

Nicolo Barella (Inter de Milán e Italia)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund y Alemania)

Steven Berghuis (Ajax y Holanda)

Marcelo Brozovic (Inter de Milán y Croacia)

Bernardo Silva (Manchester City y Portugal)

Kevin De Bruyne (Manchester City y Bélgica)

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen y Francia)

Nabil Fekir (Real Betis y Francia)

Seko Fofana (Lens y Costa de Marfil)

Pedri (Barcelona y España)

Vincenzo Grifo (Freiburg e Italia)

Rodri (Manchester City y España)

Daichi Kamada (Fráncfort y Japón)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich y Alemania)

Filip Kostic (Juventus y Serbia)

Toni Kroos (Real Madrid y Alemania)

Merino (Real Sociedad y España)

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio y Serbia)

Luka Modric (Real Madrid y Croacia)

Martin Odegaard (Arsenal y Noruega)

Parejo (Villarreal y España)

Lorenzo Pellegrini (AS Roma e Italia)

Declan Rice (West Ham United e Inglaterra)

Bukayo Saka (Arsenal e Inglaterra)

Aurelien Tchouameni (Real Madrid y Francia)

Sandro Tonali (AC Milán e Italia)

Federico Valverde (Real Madrid y Uruguay)

Casemiro (Manchester United y Brasil)

Sofyan Amrabat (Fiorentina y Marruecos)

Bruno Fernandes (Manchester United y Portugal)

Ritsu Doan (Friburgo y Japón)

Enzo Fernández (Benfica y Argentina)

Ivan Perisic (Tottenham y Croacia)

Adrián Rabiot (Juventus y Francia)

Delanteros

Iago Aspas (Celta de Vigo y España)

Wissam Ben Yedder (AS Mónaco y Francia)

Karim Benzema (Real Madrid y Francia)

Rafael Leao (AC Milán y Portugal)

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain y Brasil)

Vinicius Jr. (Real Madrid y Brasil)

Ousmane Dembele (Barcelona y Francia)

Joao Félix (Atlético de Madrid y Portugal)

Gabriel Jesús (Arsenal y Brasil)

Phil Foden (Manchester City e Inglaterra)

Cody Gakpo (Liverpool y Holanda)

Erling Haaland (Manchester City y Noruega)

Borja Iglesias (Real Betis y España)

Ciro Immobile (Lazio e Italia)

Harry Kane (Tottenham e Inglaterra)

Randal Kolo Muani (Fráncfort y Francia)

Dejan Kulusevski (Tottenham y Suecia)

Robert Lewandowski (Barcelona y Polonia)

Sadio Mane (Bayern Múnich y Senegal)

Lautaro Martínez (Inter de Milán y Argentina)

Kylian Mbappé (París Saint-Germain y Francia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain y Argentina)

Christopher Nkunku (RB Leipzig y Francia)

Darwin Núñez (Liverpool y Uruguay)

Victor Osimhen (Nápoles y Nigeria)

Mohammed Salah (Liverpool y Egipto)

Heung-Min Son (Tottenham y Corea del Sur)

Martin Terrier (Rennes y Francia)

Dusan Vlahovic (Juventus y Serbia)

Olivier Giroud (AC Milán y Francia)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid y Francia)

